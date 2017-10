Zapisy do biegu

W nocy z piątku na sobotę, z 6 na 7 października, rozpoczęły się zapisy do 29. Biegu Niepodległości.

autor: Piotr Nowak źródło: Fotorzepa Uczestnicy biegu +zobacz więcej

To trzecie i zarazem ostatnie w tym roku wydarzenie z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć". Dla biegaczy przygotowano aż 18 000 pakietów startowych.

By znaleźć się na liście startowej wystarczy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl lub zapisać się osobiście w biurze zawodów zlokalizowanym w Pałacu Kultury i Nauki. Wszyscy rejestrujący się w ten sposób zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej w ciągu trzech dni roboczych. Po przekroczeniu tego terminu zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.

Opłacony pakiet można odebrać od 19 października do 10 listopada w biurze zawodów zlokalizowanym w sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki (wejście od strony ul. Marszałkowskiej).

W dniach 10 i 11 listopada pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy. W sobotę, 11 listopada biuro zawodów czynne będzie w Zespole Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Stawki 14, w godz. 7.00-9.00.

W pakiecie startowym uczestnicy znajdą numer startowy i pamiątkową koszulkę. Po przekroczeniu linii mety każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny i dyplom do pobrania ze strony internetowej.

Od września Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi ćwiczenia przygotowujące do startu w biegu. Otwarte treningi biegowe odbywają się w czwartki w godz. 19.00 – 21.00 (zbiórka w ośrodku Rozbrat przy ul. Rozbrat 26). Organizatorzy korzystają zarówno z centrum treningowego na Agrykoli oraz okolicznych parków: Marszałka E. Śmigłego-Rydza, Agrykola, Ujazdowskiego oraz Łazienek Królewskich.

Jak co roku start biegu będzie miał miejsce u zbiegu ulicy Stawki oraz al. Jana Pawła II. Biegacze wystartują o symbolicznej godzinie 11.11. Kilka minut wcześniej na trasę wyruszą zawodnicy poruszający się na wózkach z napędem pośrednim oraz aktywnych, a na końcu linię startu przekroczą zawodnicy nordic walking. Podobnie jak w latach minionych trasa biegu poprowadzona została al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Al. Jerozolimskimi i ul. Chałubińskiego do al. Niepodległości. Biegacze oraz zawodnicy na wózkach nawrócą w prawo na wysokości ul. Rakowieckiej. Zawodnicy nordic walking, którzy mają do pokonania krótszą trasę (6,5 kilometra) nawrócą na wysokości ul. Koszykowej.

Oprócz dziesięciokilometrowego biegu głównego odbędzie się również bieg Mila Niepodległości na dystansie 1918 metrów. W zmaganiach udział wezmą uczniowie ze szkół i uczelni im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy wystartują przed głównymi zawodami, o godz. 10.35.

zw.com.pl