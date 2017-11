Tańce na lodzie

Od piątku do niedzieli na Torwarze będą gościć łyżwiarze figurowi z całego świata. Odbędą się zawody Warsaw Cup 2017.

W tym gronie wystartują także Polacy – soliści, solistki oraz pary taneczne. Dla kibiców wstęp wolnych.

Warsaw Cup 2017 to międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym z serii ISU Challenger Series. To druga, po cyklu Grand Prix, najważniejsza seria zawodów Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Warszawskie zmagania są częścią tego cyklu od momentu jego powstania, czyli od 2014 roku. Startujący w nich seniorzy będą mogli walczyć o punkty do rankingu ISU oraz zdobywać minima niezbędne do występów na najważniejszych imprezach międzynarodowych – Mistrzostwach Europy i Świata.

W tegorocznej odsłonie tego wydarzenia wystartuje ok. 80 zawodników w czterech konkurencjach: solistki, soliści, pary taneczne i pary sportowe. Polacy wystąpią w trzech kategoriach: solistek, solistów oraz par tanecznych.

Udział w zawodach zapowiedzieli m.in.: para taneczna Lorraine Mcnamara i Quinn Carpenter (USA) - Mistrzowie Świata Juniorów 2016, włoska para sportowa Valentina Marchei i Ondrej Hotarek – czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy, a także Courtney Hicks - medalistka Grand Prix, piąta zawodniczka Mistrzostw Czterech Kontynentów. W składzie reprezentacji Polski zobaczymy: trzy solistki - Elżbietę Gabryszak (OUKŁ Molo Osiek), Colette Coco Kaminski (FSA Warsaw) i Oliwię Rzepiel (Ochota Warszawa), trzech solistów - Igora Reznichenko (GKS Stoczniowiec Gdańsk), Łukasza Kędzierskiego (MKŁ Łódź) i Eryka Matysiaka (MKŁ Łódź) oraz dwie pary taneczne - Justynę Plutowskę i Jeremie Flemin (GKS Stoczniowiec Gdańsk) oraz Anastasię Polibinę i Radosława Barszczaka (MKS Axel Toruń).

Ta międzynarodowa impreza stanowi unikalną okazję dla polskich łyżwiarzy do skonfrontowania swoich umiejętności ze swoimi kolegami z całego świata.

