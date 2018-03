Weekend dla kibiców sportu

W hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów odbędzie się jeden z największych turniejów judo w Polsce - European Judo Open Women. Ale nie tylko.

Stołeczny turniej rozgrywany będzie na dwóch matach w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów (ul. Pileckiego 122). Walki eliminacyjne, półfinałowe i repasażowe w wagach -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg odbędą się w sobotę, 3 marca, w godz. 10.00-16.00.

Po tych etapach nastąpi uroczyste otwarcie zawodów i pojedynki finałowe o medale. Natomiast w niedzielę, 4 marca, w godz. 10.00-15.00 czekają emocje związane z rywalizacją w kategoriach -70 kg, -78 kg, +78 kg.

Bardzo mocną kadrowo i liczbowo drużynę przysyłają Francuzi - 25 judoczek. Włosi mają 16 zawodniczek, Kazachstan 14, Niemcy 11, a Izrael i Węgry po 10. W reprezentacji Polski jest 26 zawodniczek, w tym m.in. srebrna medalistka Grand Slamu w Dusseldorfie Karolina Pieńkowska (-52 kg) i zwyciężczyni European Open w portugalskim Odivelas Karolina Tałach (-63 kg).

Tytułu wywalczonego przed dwoma laty bronić będzie Arleta Podolak (-57 kg). Największe szanse na zwycięstwa polskie zawodniczki mają w kategoriach: -52 kg (Karolina Pieńkowska), -57 kg (Anna Borowska, Julia Kowalczyk, Arleta Podolak), -63 kg (Karolina Tałach), -70 kg (Daria Pogorzelec). Warsaw European Open Woman to jeden z etapów przygotowań do kwietniowych Mistrzostw Europy w izraelskim Tel Avivie.

Zaraz po zawodach w Arenie Ursynów polskie reprezentacje kobiet i mężczyzn czeka obóz treningowy w czeskim Nymburku (4-11 marca). Natomiast za 3 miesiące początek kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020.

Do niedzieli, 4 marca, trwa 7. edycja zawodów jeździeckich Cavaliada Warszawa. Na wielkim parkurze, który powstał w hali Torwar można podziwiać pokazy jeźdźców z całego świata. Zawody w skokach, ujeżdżaniu i w powożeniu, targi hippiczne oraz konkursy specjalne – to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na warszawskich fanów sportów konnych. Imprezie towarzyszy także ciekawy program rozrywkowy - pokazy woltyżerki, kadryla sulek oraz sikawek konnych, a także prezentacje ogierów zimnokrwistych. W tym roku warszawska publiczność zobaczy również specjalny spektakl inspirowany obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Do niedzieli, 4 marca, trwa 8. edycja międzynarodowego turnieju w akrobatyce sportowej o Puchar "Warsa i Sawy". W zawodach startuje ponad 91 zespołów z 9 krajów - Belgii, Białorusi, Francji, Izraela, Kazachstanu, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i oczywiście czołówka polskich akrobatów. Turniej obejmuje pięć konkurencji: dwójki kobiet, dwójki mężczyzn, dwójki mieszane, trójki kobiet i czwórki mężczyzn. W każdej z konkurencji zawodnicy wystartują w czterech kategoriach wiekowych: młodzieżowej (11-16 lat), juniora młodszego (12-18 lat), juniora (13-19 lat) i seniora (powyżej 15 lat). Dla Polaków zawody te będą ostatnim sprawdzianem i kwalifikacją przed kwietniowymi Mistrzostwami Świata. Wydarzenie odbywa się w Centrum Sportu na Wilanowie (ul. Wiertnicza 26).

Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym w weekend. To już X edycja zawodów poświęconych pamięci wybitnego polskiego zapaśnika i trenera Bolesława Dubickiego. Impreza ta jest prawdziwą gratką dla fanów sportów walki. Turniej odbędzie się w hali OSiR przy ulicy Ossowskiego 25. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W sobotę, 3 marca, siatkarze Legii zmierzą się w kolejnych Derbach Warszawy z zespołem KS Metro. Spotkanie 21 kolejki II ligi grupy 2 rozegrane zostanie w hali sportowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Dereniowa 48). Start pojedynku o godz. 20.00.

Dobra informacja dla amatorów jazdy na łyżwach. W związku z tym, że zima jeszcze dopisuje i temperatura jest sprzyjająca przedłużony zostaje sezon łyżwiarski na trzech miejskich lodowiskach: · Rynek Starego Miasta - do niedzieli, 4 marca, · OSiR Targówek (ul. Łabiszyńska 20) – do niedzieli, 11 marca, · Tor łyżwiarski Stegny (ul. Inspektowa 1) – do niedzieli, 18 marca.

W niedzielę, 4 marca, odbędzie się 6. edycja „Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym". Tegoroczna odsłona wydarzenia jest wyjątkowa, ponieważ odbywa się w roku, w którym świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. Głównym celem biegu jest oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku. Wydarzeniu niezmiennie towarzyszą liczne atrakcje edukacyjne przeznaczone dla całych rodzin, takie jak: terenowe gry rodzinne, rekonstrukcje historyczne, koncerty czy wystawy. Kulminacyjnym punktem będzie bieg rodzinny na dystansie 1963 metrów, który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek".

