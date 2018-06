W upały na basen

Czynne są trzy odkryte baseny, ale w tym sezonie Moczydło zamknięte.

Fala upałów zalała stolicę. Choć to dopiero początek sezonu można już spędzić czas na odkrytej pływalni. W Warszawie obecnie funkcjonują 33 pływalnie, a wśród nich cztery wyjątkowo popularne i lubiane przez warszawiaków, szczególnie w upalne dni, pływalnie odkryte.

Działają już trzy z nich : zlokalizowane w ośrodku „Inflancka", parku Szczęśliwickim, a także w Parku Kultury w Powsinie. W związku z kompleksową rewitalizacją i modernizacją basenu rekreacyjnego kompleks basenów "Moczydło" w sezonie letnim 2018 będzie nieczynny.

Oto odkryte pływalnie w Warszawie czynnych w sezonie letnim 2018: Park Kultury w Powsinie – ul. Maślaków 1 – czynne codziennie do końca sierpnia w godz. 10-18; Park Szczęśliwicki – ul. Usypiskowa 18 – z okazji otwarcia pływalni oraz Dnia Dziecka w dniach 1-3 czerwca wszystkie dzieci (do ukończenia 18 roku życia) korzystają z pływalni nieodpłatnie (do końca roku szkolnego, czyli 22 czerwca, obiekt będzie funkcjonował tylko w weekendy, a potem codziennie w godz. 9 – 19); Ośrodek „Inflancka" – ul. Inflancka 8 w czerwcu czynny tylko w weekendy w godz. 9.30 do 19, a od lipca do końca sierpnia codziennie od godz. 9.30 do 19.

Dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z ochłody w basenie w klimatyzowanych wnętrzach pływalni krytych, dostępne są 30 obiekty.

