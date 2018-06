Propozycje na weekend

W ten weekend odbędzie się wiele wyjątkowych wydarzeń. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

W sobotę odbędzie się podsumowanie kampanii Rowerowy Maj – parada i piknik na Podzamczu. Święto rowerzystów rozpocznie się na pl. Bankowym, skąd o godz. 11 wyjedzie kolorowa parada. Cykliści przejadą ok. 10 km następującą trasą: Pl. Bankowy - Al. Solidarności - Al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - Nowowiejska - Pl. Politechniki - Pl. Konstytucji - Piękna - Al. Ujazdowskie - Pl. Trzech Krzyży - Nowy Świat - Al. Jerozolimskie - - Marszałkowska - Andersa - Muranowska - Konwiktorska - Sanguszki – Rybaki. Na trasie przejazdu możliwe będą czasowe wstrzymania ruchu samochodów i zmiany w kursowaniu komunikacji.

Około godz. 12.30 rozpocznie się piknik przy Parku Fontann. Przygotowano wiele atrakcji – rowerową grę miejską, dmuchańce i skakańce, gry podwórkowe, strefę zabaw dla najmłodszych, leżaki oraz liczne stoiska. Podczas imprezy zostanie podsumowana tegoroczna odsłona kampanii Rowerowy Maj, w której aktywny udział wzięło blisko 44 tys. uczniów. Nagrody na pikniku otrzymają najaktywniejsze szkoły i klasy z każdej dzielnicy. Wyróżnimy też zwycięzców konkursów towarzyszących kampanii oraz najbarwniejszą reprezentację szkoły.

9 czerwca odbędzie się III Memoriał im. Zofii Morawskiej. To impreza biegowa organizowana przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Do przebiegnięcia jest 3,3 km po terenie Puszczy Kampinoskiej. Start o godz. 11 na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Roży Czackiej. Właśnie na rzecz wychowanków są zbierane fundusze za każdą przebiegniętą pętlę. W głównym biegu mogą wystartować wszyscy chętni, którzy ukończyli 12. rok życia.

- Pomysł zrodził się z osobistej pasji do biegania oraz chęci zaszczepienia jej naszym uczniom. Biegać może każdy! Brak wzroku w niczym nie przeszkadza. W biegu uczestniczą także nasi absolwenci i wychowankowie, którzy są doskonałym przykładem, że jeżeli ktoś chce to może – zachęca Paweł Kacprzyk, prezes TOnOS.

9 czerwca oprócz biegu odbędzie się Piknik Rodzinny przy szkole podstawowej na terenie Ośrodka. Na przybyłych gości będą czekać liczne atrakcje: strefa dla dzieci, aukcja charytatywna, występy uczniów Ośrodka, trening bezpiecznej jazdy samochodem, punkt masażu oraz strefa gastronomiczna. Dodatkowo będzie można zapoznać się z technikami nauczenia dzieci niewidomych i zaczerpnąć wiedzy od tyflopedagogów.

9 i 10 czerwca, odbędzie się 3. edycja zawodów Enea IRONMAN 5150 Warsaw. Na starcie stanie łącznie 1500 osób. W tym roku na uczestników czeka nowa trasa biegowa. Zawodnicy pokonają 1,5 km w wodzie, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu.

Tradycyjnie odbędzie się również bieg dla najmłodszych sportowców - Kids Run organizowany w ramach zawodów IRONMAN. Dzieci i młodzież od 3 do 15 lat będą pokonywać, w zależności od wieku, od 200 do 1800 metrów. Rywalizacja najmłodszych odbędzie się w sobotę, 9 czerwca, na Skwerze kpt. Stanisława Skibniewskiego "Cubryny", nieopodal Centrum Nauki Kopernik.

Start głównych zawodów odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca, o godz. 9.00. Etap pływacki (1,5 kilometra), tak jak w latach ubiegłych, rozgrany zostanie nad Zalewem Zegrzyńskim, w Białobrzegach. Kolarska część zawodów, wynosząca 40 kilometrów, prowadzić będzie Rembelszyczną od Strefy Zmian T1 do Warszawy. Uczestnicy przejadą mostem Marii Skłodowskiej-Curie, a następnie Wisłostradą obok Cytadeli i Starówki, wprost do strefy zmian T2 na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Stamtąd zawodnicy pobiegną mostem Świętokrzyskim, obok Syrenki Warszawskiej, w kierunku Pragi i Stadionu Narodowego. W tym miejscu na uczestników zmagań czekać będzie zielona ścieżka biegowa nad Wisłą. Wrócą mostem Świętokrzyskim i pobiegną dalej po nowych bulwarach. Do pokonania będę mieli dwie 5-kilometrowe pętle na trasie biegowej, a meta zlokalizowana będzie na bulwarze gen. George'a Smitha Pattona, przy Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy zawodnik spodziewany jest na mecie około godziny 10.50. W okolicach bulwarów i mety znajdować się będą także targi triathlonowe, strefa finishera, atrakcje dla kibiców i rodzin zawodników.

Z powodu tych zawodów zmiany zostaną wprowadzone w komunikacji miejskiej.

W niedzielę od ok. godz. 8.30 autobusy linii 114 (tylko w kierunku Młociny-UKSW) będą kursowały al. Armii Krajowej i ul. J. Słowackiego. Autobusy linii 126 będą jeździły ulicami: Marywilska – Kupiecka – zawrotka na rondzie przy ul. Kaczorowej – Kupiecka – Marywilska – Czołowa – Bohaterów – Klasyków – Modlińska i dalej swoją trasą. Autobusy linii: 186, 214, 509, 516, 518, 723 i 731 pojadą górną jezdnią ul. Modlińskiej nad skrzyżowaniem z ulicami Płochocińską i płk. R. Kuklińskiego. Swoje trasy zmienią także autobusy linii: 705, 734, 735 i 736. Po godz. 9.30 trasy zmienią także autobusy na Powiślu. I tak, linia 102 będzie kursowała objazdem ulicami: Dobra – Solec – Ludna – Wioślarska – most Józefa Poniatowskiego. Linia 118 w kierunku Bródno-Podgrodzie pojedzie ulicami: Ludna – Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie, a w kierunku Metro Politechnika: al. Armii Krajowej – J. Słowackiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. „Solidarności" – Nowy Zjazd i dalej swoją trasą. Podobną trasą z pl. T.W. Wilsona w kierunku Ursynów Zach. będzie jeździła linia 185. Autobusy linii 127 dojadą ul. Zajęczą do przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik. Natomiast linii 162 będą kursowały przez most Józefa Poniatowskiego.

Dzielnica Wola zaprasza na kolejną edycję wielkiego pikniku historycznego "Królewska Wola. Tu wybierano królów". Impreza odbędzie się 9 czerwca w Parku Moczydło, a motywem przewodnim pikniku będą czasy panowania Zygmunta III Wazy. W programie m.in. rekonstrukcja bitwy pod Kłuszynem, pokazy konne, artyleryjskie, sokolnicze oraz walki na broń białą i palną.

Na pikniku nie zabraknie zawsze obleganej przez zwiedzających wioski. W tym roku uczestnicy znajdą w niej m. in. namiot mincerza, kuźnia, warsztaty garncarza, wikliniarza, szklarza, papiernika oraz namiot zabaw. W wiosce przez cały dzień prowadzone będą zajęcia i animacje dla dzieci i dorosłych. Podobnie jak na targowisku staropolskim, gdzie dodatkowo będzie można spróbować przysmaków z dawnych lat. W programie również: pokazy konne, walki na broń białą i palną, pokazy artyleryjskie i pokazy sokolnicze.

Impreza odbędzie się w godzinach 13-20. Wstęp wolny.

Festiwal Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy" to wydarzenie, które skupi sympatyków wolontariatu, oraz osoby, które zajmują się rozwijaniem i koordynacją wolontariatu w instytucjach miejskich oraz organizacjach pozarządowych.

Na uczestników Festiwalu czekają m.in. spotkania z ekspertami, specjalistyczne warsztaty, akcja wolontariacka, debata oraz targi wolontariatu w Warszawie.

Wydarzenie odbędzie się nad Wisłą, w okolicach mostu Gdańskiego.

Program Festiwalu obejmuje m.in. targi wolontariatu, na których zaprezentują się Warszawskie ZOO czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W tym dniu będzie także możliwość aktywnego włączenia się w wolontariat, poprzez udział w akcji odrestaurowywania ogródka w żłobku oraz domu samotnej matki.

