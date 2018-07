Bieg pamięci powstańców

Blisko 12 tys. osób weźmie udział w 28. Biegu Powstania Warszawskiego.

Bieg Powstania Warszawskiego, drugi z cyklu Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć", podtrzymuje pamięć o tragicznej przeszłości miasta. Bieg ze swoją wieczorną oprawą wpisuje się w obchody kolejnych powstańczych rocznic, niezwykle ważnych dla każdego mieszkańca stolicy.

W tym roku zawodnicy zmierzą się z nową trasą, na którą wyruszą w sobotę, 28 lipca. Biegacze mają do wyboru dwa dystanse – 5 lub 10 kilometrów. Obie trasy posiadają atesty PZLA. Wspólny start znajdować się będzie na ul. Pory. O godz. 20.30 na trasę wyruszą biegacze na krótszym dystansie. Trasa prowadzić będzie ul. Sikorskiego, dalej czeka nawrót przejazdem na wysokości ul. Czarnomorskiej, następnie prosto do ul. Witosa, na wysokości ul. Beethovena czeka kolejny nawrót. Dalej pobiegną zachodnią jezdnią ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Następnie skręcą w prawo we wschodnią jezdnię ul. Sobieskiego, a na wysokości ul. Beethovena nastąpi zmiana jezdni na zachodnią, na której po około 500 metrach nastąpi nawrotka i dobieg do ul. Idzikowskiego, gdzie po skręcie w prawo biegacze zakończą wyścig.

Sportowcy, którzy zmierzą się z dystansem 10 kilometrów wystartują o godz. 21.10. Dla nich trasa przebiegać będzie ul. Sikorskiego, dalej czeka nawrót przejazdem na wysokości ul. Czarnomorskiej, następnie skręcą w prawo w ul. Jana III Sobieskiego, na wysokości Al. Wilanowskiej czeka nawrót przejściem dla pieszych (bez blokowania Al. Wilanowskiej), a po dobiegnięciu do ul. Witosa skręcą w prawo. Na wysokości ul. Beethovena czeka kolejny nawrót i dalej pobiegną zachodnią jezdnią ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Następnie skręcą w prawo we wschodnią jezdnię ul. Sobieskiego, a na wysokości ul. Beethovena nastąpi zmiana jezdni na zachodnią, na której po około 500 metrach czeka nawrotka i dobieg do ul. Idzikowskiego, gdzie po skręcie w prawo usytuowana jest meta.

W tym roku trasa 28. Biegu Powstania Warszawskiego, z uwagi na miejskie inwestycje, przebiegnie odmiennie niż w latach ubiegłych, gdy prowadziła obok miejsc, gdzie toczyły się najcięższe walki. Jest to rozwiązanie tymczasowe wynikające z przedłużającej się przebudowy ulicy Miodowej i pl. Krasińskich, spowodowanej nieoczekiwanymi znaleziskami archeologicznymi na wysokości Pałacu Krasińskich.

