Tyczka i kula na Podzamczu

W Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu odbędzie się Lekkoatletyczny Mityng Gwiazd.

autor: Piotr Nowak źródło: Fotorzepa Tomasz Majewski, srebrnym medalistą! +zobacz więcej

- Tyczka i kula to konkurencje, które najłatwiej można wcisnąć w miejską infrastrukturę, w te fajne, cudowne miejsca. Wielokrotnie startowałem w tego rodzaju konkursach. Cieszę się, że w tak urokliwym miejscu, na warszawskich fontannach, gdzie tysiące ludzi codziennie się przewija, będziemy mogli pokazać to, co mamy najlepszego, a w tej chwili w sporcie najlepszą mamy lekkoatletykę - powiedział podczas konferencji prasowej Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, prezes Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

Warszawiacy będą mogli podziwiać zmagania zawodników w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych : w widowiskowy skok o tyczce z udziałem między innymi Piotra Liska, złotego medalisty halowych mistrzostw Europy z 2017 roku oraz srebrnego z Mistrzostw Świata w Londynie w 2017 roku, a także pchnięciu kulą. W tym przypadku zobaczymy mistrza i wicemistrza z Berlina w rzucie kulą - Michała Haratyka i Konrada Bukowieckiego. Wyjątkowo w tej dyscyplinie zaprezentuje swoje umiejętności również dyskobol Piotr Małachowski. W pchnięciu kulą kobiet największą gwiazdą będzie Paulina Guba, która w Niemczech wywalczyła złoty medal. Obok niej wystartuje Klaudia Kardasz, która zakończyła mistrzostwa na 4 miejscu, pobijając tym samym swój rekord życiowy. Ponadto fani lekkoatletycznych zmagań będą mieli okazję podziwiać także m.in. Shawnacy'ego Barbera - mistrza świata w skoku o tyczce z 2015 roku. Swoje umiejętności zaprezentuje również Kongijczyk Frank Elemba – czwarty kulomiot igrzysk w Rio de Janeiro.

Celem imprezy jest przede wszystkim pobudzanie zainteresowania królową dyscyplin - lekkoatletyką.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Start zawodów w niedzielę o godz. 16. Impreza odbędzie się na Powiślu przy parku fontann.

zw.com.pl