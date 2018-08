Sportowcy na ulicach stolicy

Poważne zmiany komunikacyjne związane są z masowymi imprezami sportowymi, które zorganizowane zostaną na ulicach Warszawy.

autor: Robert Gardziński źródło: Rzeczpospolita

W czwartek, 30 sierpnia, w godz. 21.00-23.00 odbędzie się kolejna impreza z cyklu NightSkating Warszawa, czyli nocny przejazd na rolkach. Tym razem rolkarze będą świętować 90 lat zabawy z Myszką Miki, dlatego też trasa którą przemierzą będzie nawiązywać do kształtu głowy postaci z popularnej kreskówki.

Uczestnicy tradycyjnie już wyruszą sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na ul. Krakowskie Przedmieście i będą przemieszczali się ulicami: Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – pl. Konstytucji – L. Waryńskiego – Puławska – A.E. Odyńca – Racławicka – Żwirki i Wigury – Raszyńska – Al. Jerozolimskie – Szczęśliwicka – ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały" – Kopińska – Wawelska – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – T. Boya-Żeleńskiego – pl. Unii Lubelskiej – al. J.Ch. Szucha – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście.

W sobotę, 2 września, o godz. 20.30 wystartuje V. 4F Półmaraton Praski. Jego organizacja wymusi zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od piątku, 1 września, od ok. godz. 9.00 nie będzie można wjechać na błonia PGE Narodowego, a od godz. 16.00 zamknięta dla ruchu będzie (tzw. „stara") ul. Sokola pomiędzy ul. Wybrzeże Szczecińskie a ul. Zamoście. Miasteczko biegowe, start i meta, zorganizowane zostaną na błoniach PGE Narodowego.

W sobotę, 2 września, od godz. 20.00 sukcesywnie zamykane będą drogi na trasie biegu. Trasa prowadzić będzie ulicami: J. Zamoyskiego i Grochowska (jezdnia w kierunku Grochowa, dla kierowców udostępniony będzie jeden pas ruchu na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Lubelskiej), rondo Wiatraczna (biegacze będą poruszali się tylko dwoma pasami), al. J. Waszyngtona (udostępniony będzie jeden pas ruchu od ul. Saskiej do Ronda Wiatraczna), rondo J. Waszyngtona, Francuska, Zwycięzców, Saska, Egipska, gen. T. Bora-Komorowskiego, gen. R. Abrahama (jezdnia w kierunku Saskiej Kępy), W. Umińskiego (jezdnia w kierunku Trasy Siekierkowskiej, na drugiej jezdni możliwy będzie ruch dwukierunkowy), gen. T. Bora-Komorowskiego (jezdnia w kierunku Saskiej Kępy), gen. A.E. Fieldorfa „Nila" (jezdnia w kierunku Grochowa), Wał Miedzeszyński (jezdnia w kierunku centrum), zawrotka na wysokości ul. Kadetów, Wał Miedzeszyński (jezdnia w kierunku Wawra), Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte obydwie jezdnie) zawrotka na wysokości ul. S. Okrzei, Wybrzeże Szczecińskie, Zamoście, Sokola do mety na terenie błoni PGE Narodowego. W czasie, biegu, czyli w godz. 20.00- 24.00, zamknięte będą mosty Józefa Poniatowskiego i Świętokrzyski. Ruch na ulicach będzie przywracany sukcesywnie za ostatnim biegaczem. Utrudnienia potrwają do ok. 0.30.

Półmaratonowi będzie towarzyszył bieg 4F Piątka Praska. Jego uczestnicy wystartują o godz. 19.30 z błoni PGE Narodowego i pobiegną ulicami: J. Zamoyskiego, Jagiellońska, S. Okrzei, Wybrzeże Szczecińskie (w kierunku mostu Poniatowskiego), zawrotka na Wybrzeżu Szczecińskim, Wybrzeże Szczecińskie, Sokola, J. Zamoyskiego do mety przy Dworcu Stadion. Ulice na trasie biegu będą sukcesywnie zamykane od godz. 19.00.

W niedzielę, 2 września, w godz. 10.30-13.00 odbędzie się bieg Warszawa Business Run. Trasa zmagań będzie prowadziła ulicami Służewca. Miasteczko biegowe zorganizowane zostanie na parkingu kompleksu biurowego Empark. Oficjalne otwarcie imprezy o godz. 10.15. Pierwsze sztafety wyruszą na trasę o godz. 10.30. Trasa biegu prowadzi ulicami: Domaniewska – Wołoska (do skrzyżowania z J. P. Woronicza) – zawrotka – Wołoska – Domaniewska – Suwak – Konstruktorska – Suwak – Domaniewska i dalej do mety.

