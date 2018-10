Zaczynają spadać głowy

Dariusz Dźwigała zwolniony z Wisły Płock. Lechia Gdańsk liderem.

autor: Piotr Nowak źródło: Fotorzepa Defensywa Legii w meczu z Borussią była bezradna. W Lizbonie musi się poprawić. +zobacz więcej

Wirus „przerwy na kadrę" zaczyna zbierać żniwa, zanim jeszcze wybrańcy Jerzego Brzęczka zdążyli się zjechać do katowickiego hotelu Metropol, gdzie przez najbliższe dni przygotowywać się będą do meczów w Chorzowie z Portugalią (czwartek) i Włochami (niedziela). Szefowie Wisły Płock jako pierwsi skorzystali z niespisanej nigdzie zasady, że mecze kadry to najlepszy moment na wymianę trenera. Ich zespół przegrał w sobotę w Szczecinie aż 0:4, a już w niedzielę dyrektor sportowy klubu z Mazowsza Łukasz Masłowski potwierdził na Twitterze krążącą od rana plotkę, iż Dariusz Dźwigała został zwolniony i nie jest trenerem Wisły.

Masłowski dodał także, że jeśli drużyna nie zrobi postępu pod rządami nowego szkoleniowca, sam „położy głowę pod topór". Dość odważna deklaracja. Bo Wisła, która przecież była rewelacją poprzedniego sezonu, ma bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. Mimo iż z zespołu, który tak zachwycał kibiców w poprzedniej edycji ekstraklasy, niewiele zostało.

Przede wszystkim odszedł Jerzy Brzęczek, który dostał propozycję nie do odrzucenia i został następcą Adama Nawałki w reprezentacji. Do włoskiej Atalanty Bergamo trafił Arkadiusz Reca, za którego Wisła dostała rekordowe 4 miliony euro. To było ponadczterokrotne przebicie dotychczasowego najdroższego transferu klubu z Płocka. Wcześniej za 900 tysięcy euro do francuskiego Auxerre odszedł Ireneusz Jeleń. Działo się to jednak ponad dekadę temu, a konkretnie latem 2006 roku, a więc w kompletnie innej rzeczywistości. Odejście Recy i trenera to nie był jednak koniec płockiego exodusu – do Legii wrócił z wypożyczenia Konrad Michalak. Skrzydłowy, który imponował szybkością i dynamiką, w Warszawie się co prawda nie przebił i pozbyto się go z Legii, ale tym razem nie trafił znów do Płocka, tylko do Gdańska, do Lechii. W stolicy zakotwiczył inny zawodnik, który stanowił o sile ofensywnej Wisły Płock jeszcze w poprzednim sezonie; mowa oczywiście o Jose Kante.

Naturalnie nikt w Płocku nie wymagał od Dźwigały powtórki wyniku Brzęczka, czyli miejsca tuż poza ligowym podium. Masłowski jest naprawdę człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi i doskonale wie, iż na podobny sezon jak poprzedni przyjdzie jeszcze w Wiśle poczekać. Niemniej jednak drużyna Dźwigały, mimo iż zaliczyła jeden z najbardziej spektakularnych występów w obecnie trwających rozgrywkach (rozbiła przy Łazienkowskiej Legię aż 1:4), od kilku tygodni zaczynała się niepokojąco osuwać w przeciętność.

Od momentu triumfu w stolicy Wisła Płock nie wygrała już żadnego meczu w lidze. Najpierw przyszły dwa remisy, a następnie trzy kolejne porażki, z bilansem bramkowym osiem straconych i zaledwie jeden gol strzelony. Po klęsce w Szczecinie uznano jednak, iż potrzeba radykalnych kroków.

A przecież jeszcze przed początkiem weekendu plotkowało się, że najbardziej zagrożeni są szkoleniowcy pracujący w Zagłębiu. Zarówno ten z Sosnowca – Dariusz Dudek – jak i ten z Lubina, czyli Mariusz Lewandowski. Pierwszy przegrał aż 1:4 w Gdańsku z Lechią, także drugi nie mógł wycieczki nad morze zaliczyć do udanych.

W niedzielne popołudnie w Gdyni drużyna Lewandowskiego na przerwę schodziła, prowadząc 1:0 po golu Sasy Balicia w 12. minucie. Wszystko zaczęło się jednak sypać po kwadransie odpoczynku. Zbyt zrelaksowany na drugą odsłonę wyszedł Jakub Tosik, który w 55. minucie zobaczył czerwoną kartkę, a grająca w przewadze jednego piłkarza Arka zaczęła strzelać gole i ostatecznie wygrała 3:1.

Wiele wskazuje na to, iż Lewandowski nie utrzyma posady, chociaż wszystko zależeć będzie przede wszystkim od tego, czy prezes Zagłębia Mateusz Dróżdż znalazł już odpowiedniego zastępcę. Między najważniejszą postacią w pionie organizacyjnym a tą w pionie sportowym iskrzy już bowiem od jakiegoś czasu i prezes jasno daje do zrozumienia, że nie jest mu po drodze z Lewandowskim.

Przez dwa tygodnie – dopóki piłkarze nie wrócą ze zgrupowań drużyn narodowych – liderem będzie Lechia Gdańsk. W równej mierzy dzięki własnemu – wspomnianemu – zwycięstwu z Zagłębiem Sosnowiec, jak remisowi Jagiellonii Białystok w Kielcach (1:1). Tyle samo punktów co Lechia (ale z gorszym bilansem bramkowym) ma już Legia Warszawa, która we Wrocławiu pewnie pokonała Śląsk 1:0. ©℗

>11. KOLEJKA EKSTRAKLASY ∑ Miedź Legnica – Piast Gliwice 2:2 (M. Szczepaniak 5, F. Piasecki 45 – M. Papadopulos 18, A. Pikk 41 – samobójczy), ∑ Górnik Zabrze – Lech Poznań 2:2 (J. Jiménez 7, Sz. Żurkowski 49 – P. Tiba 55, W. Kostewycz 77), ∑ Pogoń Szczecin – Wisła Płock 4:0 (K. Drygas 17, S. Kowalczyk 70, A. Buksa 76, I. Łasicki 85 – samobójczy), ∑ Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec 4:1 (P. Lipski 8 i 62, J. Kubicki 45, F. Paixão 50 – z karnego – V. Sanogo 23), ∑ Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 0:1 (Cafu 26), ∑ Arka Gdynia – Zagłębie Lubin 3:1 (M. Nalepa 56, M. Jankowski 81 i 90 – S. Balić 12), ∑ Korona Kielce – Jagiellonia Białystok 1:1 (M. Pučko 54 – A. Novikovas 18); ∑ Mecz Cracovia – Wisła Kraków zakończył się po zamknięciu gazety.

"Rzeczpospolita"