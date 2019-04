Biegacze zablokują ulice stolicy

W niedzielę kilkanaście tysięcy zawodników 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego zmierzy się z ponad 20-kilometrową trasą. Będą poważne na drogach.

Tak jak w ubiegłym roku uczestnicy 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego wystartują z ul. Konwiktorskiej, a zmagania zakończą przy Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu. Na trasę wyruszą o godzinie 10.00, a kilka minut wcześniej na trasę wyruszą zawodnicy poruszający się na wózkach z napędem ręcznym.

Bieg uliczny to także zmiany w ruchu drogowym. Wyłączony z ruchu będzie prawy pas ul. Wybrzeże Gdańskie prowadzący w kierunku Mokotowa, na odcinku od ul. Wenedów do Grodzkiej (z utrzymaniem ruchu na ul. R. Sanguszki), a także zachodnia jezdnia Wisłostrady – prowadząca w kierunku Mokotowa. Ruch będzie przywracany stopniowo. W niedzielę, ok. godz. 17.00, wznowiony zostanie ruch na dwóch pasach, a ok. godz. 18.00 także na trzecim.

W niedzielę wraz z przemieszczaniem się biegaczy sukcesywnie z ruchu będą wyłączane kolejne śródmiejskie i żoliborskie ulice na trasie biegu: Konwiktorska – Muranowska – gen. W. Andersa i A. Mickiewicza (zamknięte w godz. 9.27-11.13; utrzymany ruch jednym pasem pomiędzy pl. T.W. Wilsona a ul. gen. J. Zajączka) – pl. T.W. Wilsona – Z. Krasińskiego (ok. godz. 9.36-11.22 zamknięta jezdnia w kierunku Wisłostrady) – Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia w kierunku Mokotowa zamknięta od godz. 21.00 w sobotę) – R. Krajewskiego – J. Jeziorańskiego – Zakroczymska – Szymanowska – Z. Słomińskiego (w godz. 9.45-11.42 od ronda Zgrupowania AK „Radosław" utrzymany dojazd tylko do ul. A. Dawidowskiego).

Trasę na Pragę półmaratończycy pokonają mostem Gdańskim, a następnie pobiegną ul. S. Starzyńskiego (jezdnie w kierunku Pragi będą zamknięte w godz. 9.47-11.47; nie będzie można przejechać z ronda S. Starzyńskiego w kierunku ronda Żaba). Następnie zawodnicy będą poruszać się ulicami: Namysłowska – Ratuszowa (zamknięta od godz. 9.42 do godz. 12.32; wstrzymany ruch w ciągu ul. Jagiellońskiej) – Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte obydwie jezdnie w godz. 9.58-12.24) – S. Okrzei – Jagiellońska – J. Zamoyskiego – Sokola – Wybrzeże Szczecińskie (wstrzymany ruch od ul. R. Siwca w godz. 10.06-12.47) – most Świętokrzyski (wstrzymany ruch na moście ok. godz. 10.08-12.53).

Z mostu Świętokrzyskiego biegacze udadzą się dalej ulicami: Tamka – L. Kruczkowskiego, Rozbrat i Górnośląska (zamknięte w godz. 10.12-13.12; utrzymany ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do Czerwonego Krzyża) – J. Hoene-Wrońskiego – al. T. Hopfera – Agrykola – Szwoleżerów – Czerniakowska, Solec i Wioślarska (od ok. godz. 10.21 do godz. 13.48 zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Mokotowa; dla samochodów przejezdny będzie jeden pas od ul. Ludnej do Łazienkowskiej; kierowcy jadący od centrum na południe Warszawy nie będą mogli zjechać z Trasy Łazienkowskiej na Wisłostradę, a podróżni z Pragi po zjeździe z mostu Łazienkowskiego na ul. Solec będą nią mogli dojechać jedynie do Łazienkowskiej) – Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia w kierunku Mokotowa).

W czasie wyłączenia z ruchu ul. Konwiktorskiej i zachodniej jezdni Wisłostrady (od godz. 21.00 w sobotę do ok. godz. 17.00 w niedzielę) autobusy linii 118 i 185 (tylko w kierunku Metra Politechnika i Ursynowa Zach.) jadą objazdem ulicami: A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. „Solidarności" – Nowy Zjazd. Autobusy linii 178 w obydwu kierunkach będą kursowały ulicami Świętojerską i M. Anielewicza, natomiast 227 do dworca Centralnego dojedzie ulicami Międzyparkową i Bonifraterską. Linia 503 będzie kończyła kursowania na ul. Muranowskiej.

W niedzielę, w trakcie biegu, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 114, 116, 118, 125, 127, 135, 141, 146, 147, 157, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 178, 185, 187, 202, 205, 212, 227, 409, 500, 503, 509, 518. W czasie wyłączenia ruchu tramwajów w ulicach gen. W. Andersa i A. Mickiewicza (od ok. godz. 9.45) oraz Ratuszowej (ok. godz. 10.10) na trasy zmienione będą kierowane także tramwaje.

Linie: 6, 18 i 20 pojadą al. Jana Pawła II i dalej ul. Z. Słomińskiego i mostem Gdańskim. Tramwaje linii 6 i 28 z mostu Gdańskiego pojadą ul. S. Starzyńskiego do ul. 11 Listopada. Tramwaje linii 15 i specjalnej linii „E" będą kursowały ulicami gen. A. Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – J. Słowackiego.

zw.com.pl