Skra ma być zamknięta

Z powodu na zły stan techniczny Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o zamknięciu nieruchomości należącej do klubu RKS Skra.

- Obiekt został doprowadzony przez Robotniczy Klub Sportowy „Skra" do całkowitej ruiny i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na jego terenie. Muszę podkreślić, że pomimo zaawansowanych działań, wyłonienia zwycięskiej koncepcji modernizacji kompleksu sportowego, zabezpieczenia środków finansowych na realizację I etapu odbudowy i pełnej gotowości do podjęcia konkretnych prac, Warszawa wciąż czeka na wydanie nieruchomości. Mam nadzieję, że decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przybliży nas do odzyskania obiektu i rozpoczęcia tak długo wyczekiwanej przez warszawskich sportowców i mieszkańców modernizacji. Jesteśmy gotowi, aby „Skra" wróciła na sportową mapę Warszawy, dlatego ponownie apeluję do prezesa Kaliszewskiego, aby oddał obiekt – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Przypomnijmy. W styczniu 2014 r. roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok korzystny dla miasta w sporze z klubem RKS „Skra" i Global Investment Fund, dotyczącym nieprzedłużenia użytkowania wieczystego terenów pod i wokół stadionu Skry. W listopadzie 2015 r. Sąd Najwyższy oddalił złożone przez Global Investment Fund i klub RKS „Skra" skargi kasacyjne ze względu na bezzasadność podstaw kasacyjnych przytoczonych przez skarżących. W uzasadnieniu sądu padły słowa: „Ruina obiektów sportowych i rekreacyjnych jest wynikiem dotychczasowego sposobu wykonywania prawa użytkowania wieczystego: braku koniecznych napraw i remontów. Przedłużenie użytkowania wieczystego na dotychczasowych warunkach oznaczałoby kontynuację stanu, w którym wykonywanie prawa użytkowania wieczystego nie służyłoby społecznie istotnym celom, związanym z rekreacyjno-sportowym wykorzystaniem nieruchomości i tym samym pozostawało w sprzeczności z ważnym interesem społecznym."

Zarządzeniem Nr 1595/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2016 r. powołany został Zespół ds. określenia planu rozwoju nieruchomości przy ul. Wawelskiej 5 (z późn. zm.). W ramach pracy Zespołu odbyło się wiele spotkań, również z udziałem przedstawicieli RKS „Skra". Zespół podsumował swoje prace w dniu 24 sierpnia 2017 r. i zgodnie z jego ostateczną rekomendacją m.st. Warszawa wezwało klub RKS „Skra" do wydania nieruchomości.

W braku chęci współpracy ze strony Robotniczego Klubu Sportowego „Skra", m.st. Warszawa na początku października 2018 r. złożyło pozew do Sądu Okręgowego o wydanie nieruchomości przy ul. Wawelskiej.

W październiku 2018 rozstrzygnęliśmy również konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji terenu przy ul. Wawelskiej 5. Istotne jest, iż sąd konkursowy, który przygotowywał wytyczne konkursowe, a następnie dokonał wyboru złożonych prac, składał się nie tylko z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, ale także członków niezależnego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Tomasza Majewskiego, złotego medalistę m.in. igrzysk olimpijskich, aktualnie wiceprezesa PZLA oraz Zbigniewa Polakowskiego, wiceprezesa PZLA ds. inwestycji i obiektów lekkoatletycznych. Autorzy zwycięskiego projektu - Aleksander Wadas z Gdańska oraz Weronika Marek i Anna Odulińska z Warszawy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 70 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W walkę o odzyskanie nieruchomości przy ul. Wawelskiej włączyli się również Tomasz Majewski, wiceprezes PZLA oraz Zbigniewa Kostka, prezes OKS Skra Warszawa. W kwietniu wystosowali list otwarty do Krzysztofa Kaliszewskiego, prezesa RKS Skra, aktualnego posiadacza obiektu sportowego przy ul. Wawelskiej 5, nawołujący do oddania obiektu w ręce miasta.

Proces odbudowy „Skry" miasto będzie realizować w dwóch etapach, dzięki czemu obiekt szybciej zostanie przywrócony mieszkańcom Warszawy i jej sportowcom. W pierwszym etapie zrealizowane zostaną zespół treningowy, obejmujący stadion lekkoatletyczny (rozgrzewkowy dla stadionu głównego), rzutnie oraz budynek zaplecza, a także strefa sportowo-rekreacyjna.

Kolejnym etapem, realizowanym w drodze odrębnego postępowania, nawiązującym do wyłonionej w konkursie koncepcji dla całego kompleksu sportowego, winno być przystąpienie do modernizacji stadionu głównego. Docelowo na terenach przy ul. Wawelskiej 5 powstanie nowoczesny obiekt lekkoatletyczny kategorii II, na którym będą mogły być rozgrywane mistrzostwa rangi międzynarodowej.

