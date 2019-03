Jest umowa na budowę muzeum

Została podpisana umowa na budowę siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Inwestycja zakończy się w 2022 roku.

- Rozpoczynamy realizację jednej z najważniejszych inwestycji kulturalnych ostatnich lat, która realnie stworzy Nowe Centrum Warszawy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej to instytucja, oddająca ducha miasta - nowoczesność, różnorodność, otwartość. Zbudowała solidną, rozpoznawalną markę i zdobyła liczne grono stałych gości wystaw – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

- Po czternastu latach od założenia instytucji, a po dwunastu od pierwszego konkursu architektonicznego, wreszcie przystępujemy do budowy budynku muzeum. Ale to także ważny moment dla Warszawy. Rozpoczyna się rewitalizacja ścisłego centrum, a jednocześnie próba nadania mu nowego, współczesnego charakteru oraz przełamania długoletniej niemocy i symbolicznej pustki na Placu Defilad - dodaje Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Nie ma takiej drugiej publicznej inwestycji, która byłaby budowana nad dwoma tunelami metra. Takie umiejscowienie inwestycji powoduje, że jeszcze większy niż standardowo nacisk położono na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla otoczenia nad, jak również pod placem budowy. Zaproponowane przez oferentów rozwiązania zostały przeanalizowane przez grono ekspertów z Instytutu Badań Dróg i Mostów, uznanych architektów niezwiązanych z prowadzoną inwestycją, a także inżynierów odpowiedzialnych za projekty konstrukcji i instalacji.

Za projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odpowiada nowojorska firma architektoniczna Thomas Phifer and Partners we współpracy ze swoim partnerem w Polsce – pracownią APA Wojciechowski Sp. z o.o., natomiast projektantem konstrukcji i instalacji było biuro BuroHappold Engineering. Funkcję inżyniera kontraktu sprawuje konsorcjum Ecm Group Polska Sp. z o.o i Portico Project Management Sp z o. o.

Pracownia Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku została wyłoniona w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem w 2014 roku. Nowojorski architekt to zdobywca wielu prestiżowych wyróżnień, jest autorem cenionych budynków publicznych i muzealnych w USA, m.in. North Carolina Museum of Art w Raleigh (2011, nagroda American Institute of Architects), Corning Museum of Glass w stanie Nowy Jork czy otwartego pod koniec 2018 roku Glenstone Museum w stanie Maryland.

Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie usytuowany wzdłuż wschodniej strony ul. Marszałkowskiej i obejmie ok. 19 788 m kw powierzchni całkowitej na 4 kondygnacjach nadziemnych i 2 podziemnych, które usytuowane zostały nad istniejącą stacją metra. Architekturę kondygnacji nadziemnych Muzeum tworzy prostopadłościenna bryła z białego betonu architektonicznego oraz przeszkleń doświetlających przestrzenie publiczne galerii. Linie parterów zostały wycofane wzdłuż wszystkich elewacji budynku, tworząc podcienia zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i przebiegiem nieprzekraczalnej linii zabudowy dla partnerów.

Parter budynku z wejściami z obydwu stron, od ul. Marszałkowskiej i od strony pasażu, zawiera halle wejściowe, audytorium, przestrzeń edukacyjno-wykładową, galerię ekspozycji zmiennej, sklep tematyczny i kawiarnię. Wszystkie przestrzenie na parterze mają spełniać funkcje publiczne dobrze widoczne z zewnątrz dzięki przeszkleniom na całej wysokości kondygnacji. Audytorium zaprojektowano jako przestrzeń odgrodzoną od galerii jedynie systemem zasłon na czas wykładów, dyskusji panelowych, wydarzeń muzycznych i innych wydarzeń związanych ze sztuką.

Główne przestrzenie wystawowe Muzeum usytuowano na kondygnacji +1 i +3 wokół centralnej otwartej klatki schodowej. Na każdym z tych poziomów znajdują się po dwa zespoły połączonych ze sobą galerii w północnej i południowej części budynku. Galerie na najwyższej kondygnacji są doświetlone światłem rozproszonym poprzez świetliki rozmieszczone w dachu. Na poziomie +2 znajdują się biura administracji muzeum. Z kolei na kondygnacji podziemnej -1 zlokalizowano kino dla 150 osób, dwie sale wykładowe, pracownie konserwatorskie, magazyny, zaplecze kawiarni i pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji -2 znajdą się pomieszczenia do przechowywania i obróbki dzieł sztuki, doki rozładunkowe, niższa część kina oraz pozostałe pomieszczenia techniczne.

Wejście główne do budynku znajdą się zarówno we wschodniej jak i zachodniej fasadzie budynku. Zwiedzający będą wchodzić do kina przez wolnostojący pawilon usytuowany w północnej części działki, z poziomu placu na poziom -1. Przed nową siedzibą Muzeum zaplanowana została wspólna przestrzeń nazwana "Forum", która umożliwi piesze połączenie o miejskim wymiarze pomiędzy Placem Centralnym i Parkiem Świętokrzyskim. Forum będzie równocześnie łączyło obiekty Muzeum i przyszłej siedziby Teatru. Będzie to miejsce odpowiednie dla mniejszych spotkań, kulturalnych wydarzeń czy wystaw. Obecność drzew i roślin w przestrzeni Forum będzie pomostem pomiędzy językiem parku i placu, zapewniając temu miejscu unikalny fizyczny charakter.

