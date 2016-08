Jeden bilet, trzy zabytki

Najdłuższy budynek w Europie, tajemnicze podziemia i zbiór pamiątek z II wojny światowej można obejrzeć w weekendy na jednym tanim bilecie.

Właściciele najchętniej odwiedzanych obiektów Twierdzy Modlin połączyli siły. „Wspólny bilet" do trzech głównych atrakcji Twierdzy Modlin to efekt współpracy Frontu Modlin, Grupy Konkret odpowiedzialnej za projekt Warszawa Modlin Smart City oraz Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

Można go kupić w każdym z tych miejsc – w zależności od tego, w którym turysta chce zacząć zwiedzanie. To spore ułatwienie dla zwiedzających, którzy do tej pory często wyobrażali sobie, że Modlin – wzorem innych polskich twierdz – to stosunkowo niewielki, skupiony obszar zarządzany przez jednego właściciela.

Dodatkowo bilet jest o kilka złotych tańszy niż trzy osobne wejściówki sprzedawane dotychczas i, co najważniejsze, właściciele obiektów uzgodnili między sobą maksymalnie zbliżone godziny ich otwarcia. Akcja ma charakter pilotażowy.

Wspólny bilet obowiązuje w soboty i niedziele. Przy każdym z obiektów znajduje się parking, z czego parkingi przy ul. Baśki Murmańskiej i Bema są parkingami publicznymi. Osoby niezmotoryzowane powinny rozpocząć zwiedzanie ze stacji kolejowej Modlin lub przystanku autobusowego przy ul. Ledóchowskiego.

W ramach jednego biletu można zwiedzić Front Modlin (Front Księcia Warszawskiego/Schron płk. Piętki) ul. Bema 500 (naprzeciwko parkingu przy cmentarzu fortecznym) w Modlinie Twierdza (otwarty: 11-16). Główną atrakcją Frontu jest system podziemnych korytarzy z XIX wieku. Ponadto można zobaczyć Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin ul. Baśki Murmańskiej 164 Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin Twierdza (otwarte: 10-17). W Muzeum zgromadzono pamiątki po bohaterskich obrońcach Twierdzy Modlin z 1939 r. Miłośnikom militariów spodoba się także park z ciężkim sprzętem wojskowym i eksponaty z innych epok dziejów fortecy. Można też skorzystać z Warszawa Modlin Smart City (to tarasy widokowe Wieży Czerwonej) Al. Przewodników przy ul. R. Gołąba w Twierdzy Modlin (otwarte: 10-18). To punkt obowiązkowy każdej wycieczki do Twierdzy Modlin. Z Wieży Czerwonej roztacza się widok na panoramę dwukilometrowych koszar obronnych, Spichlerza, ujścia Narwi do Wisły, a przy dobrej pogodzie nawet na Warszawę.

