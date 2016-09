Rekordy lotnicze w Modlinie

W tym roku lotnisko w Modlinie obsłużyło już 2 milionów pasażerów. W planach są nowe kierunki.

Łącznie od początku działania, z podwarszawskiego lotniska skorzystało już 7,5 mln osób. Zarząd spółki zarządzającej portem szacuje, że w tym roku port przyjmie ok. 2,8 mln podróżnych.

- To, co jak magnes przyciąga pasażerów do Modlina, to dobra lokalizacja, wygodne skomunikowanie z wieloma miastami, bardzo szeroka oferta kierunków lotniczych i niskie ceny biletów - mówi Leszek Chorzewski, p. o. prezesa portu.

Od października startuje osiem nowych kierunków lotniczych: Porto (2 x tyg.), Tuluza (2 x tyg.), Edynburg (3 x tyg.), Walencja (2 x tyg.), Leeds (2 x tyg.), Belfast (2 x tyg.), Birmingham (3 x tyg.), Newcastle (2 x tyg.). Poza tym zwiększy się częstotliwość na trasach do: Bristolu (z 3 do 4 tyg.) i Mediolanu Bergamo (z 6 do 7 tyg.).

- W październiku, poza ośmioma nowymi trasami, zyskamy również dodatkowy, trzeci samolot w bazie – mówi Leszek Chorzewski. - Mamy również nadzieję, że już niedługo będziemy mogli ogłosić pasażerom kolejne (oprócz Faro) nowe połączenia na przyszły sezon letni - dodaje.

- Niedługo, w hali odlotów uruchomimy nowy drink bar z szerokim wyborem alkoholi oraz zimnymi i ciepłymi tapasami, co pewno ucieszy i pozwoli rozgrzać wszystkich pasażerów oczekujących na swój lot w okresie zimowym – dodaje Piotr Lenarczyk, Szef Biura Handlowo-Marketingowego.

Z lotniska w Modlinie samoloty latają teraz w 44 kierunki. Zagraniczne to: Glasgow International, Bruksela-Charleroi, Paryż-Beauvais, Eindhoven, Mediolan Bergamo, Liverpool, Sztokholm Skavsta, Oslo Rygge, Londyn Stansted, Rzym Ciampino, Bolonia, Bristol, Manchester, East Midlands, Dublin, Barcelona, Shannon, Madryt, Gran Canaria, Teneryfa, Fuerteventura, Ateny, Lizbona, Alicante, Chania, Palma, Piza, Saloniki, Trapani, Kolonia, Malaga, Goteborg, Korfu. Z kolei krajowe to : Wrocław i Gdańsk (do 3 października 2016).

Nowe trasy od sezonu zimowego 2016/2017 to Porto, Tuluza, Edynburg, Walencja, Leeds, Belfast, Birmingham, Newcastle. Planowane nowe trasy od sezonu lato 2017 to z kolei Faro.

