Uroczystości powstańcze zmienią ruch

Poważne zmiany komunikacyjne związane będą z uroczystościami upamiętniającymi 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

autor: Darek Golik źródło: Fotorzepa Kopiec Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej w Warszawie +zobacz więcej

W dniach 29 lipca – 6 sierpnia będą odbywały się uroczystości. Ich organizacja będzie wiązała się ze zmianami w ruchu i parkowaniu.

Pierwsze zmiany nastąpią już dzisiaj od czwartku o godz. 23 do godz. 7 w piątek, 29 lipca ze względu na przygotowania do koncertu „PAMIĘTAMY 44" wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania i postoju (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na ul. Przyokopowej po stronie Muzeum Powstania Warszawskiego na całej długości muru.

Następnego dnia ze względu na organizację koncertu w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego wprowadzony zostanie: w godz. 7 – 24 zakaz zatrzymywania się i postoju (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) po obu stronach ul. Przyokopowej (z wyjątkiem autobusów oraz samochodów z tabliczką „Organizator"), w godz. 15 – 24 wyłącznie z ruchu ul. Przyokopowej.

W sobotę 30 lipca ze względu na spotkanie z Prezydentem RP i Prezydentem m.st. Warszawy z Powstańcami Warszawskimi w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego wprowadzony zostanie: od północy do godz. 24 zakaz zatrzymywania się i postoju (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) po obu stronach ul. Przyokopowej (z wyjątkiem autobusów oraz samochodów z tabliczką „Organizator"), w godz. 9 – 14 wyłącznie z ruchu ul. Przyokopowej (z wyjątkiem samochodów MPT, taxi i samochodów z tabliczką „Organizator").

W niedzielę 31 lipca z powodu uroczystej Sesja Rady Warszawy na Zamku Królewskim oraz uroczystości na pl. Krasińskich wprowadzony zostanie: od północy do godz. 16 zakaz zatrzymywania się i postoju (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) po obu stronach ul. Podwale na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Kapitulnej (z wyjątkiem autobusów oraz samochodów przewożących osoby zaproszone na Uroczystą Sesję Rady m.st. Warszawy), przez całą dobę zakaz zatrzymywania się i postoju (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) po obu stronach ulic: - Długiej na odcinku od ul. Miodowej do ul. J. Kilińskiego, - Bonifraterskiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Świętojerskiej, - Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Miodową do ul. Barokowej, w godz. 12 – 24 wyłącznie z ruchu ul. Długiej od ul. Miodowej do ul. J. Kilińskiego, w godz. 17 – 24 wyłącznie z ruchu ul. Miodowej i ul. Bonifraterskiej na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Świętojerskiej.

zyciewarszawy.pl