Fani Rihanny zablokują Pragę

W piątek na Stadionie PGE Narodowy odbędzie się koncert Rihanny.

autor: Adam Burakowski źródło: Fotorzepa Stadion Narodowy +zobacz więcej

Fani artystki powinni poruszać się komunikacją miejską - apelują przedstawiciele ZTM. Po występie sprawnie wrócą do domu dzięki dodatkowym liniom autobusowym i tramwajowym. Zwiększona zostanie też częstotliwość kursowania pociągów metra.

Zmiany rozpoczną się na kilka godzin przed koncertem. Od około godziny 17 do około godziny 21, zamknięta dla ruchu będzie ulica Francuska na odcinku rondo Waszyngtona – Zwycięzców. Autobusy linii 117, 138 i 146 będą kursowały trasami objazdowymi: Zwycięzców – Saską – aleją Waszyngtona.

Po zakończeniu imprezy fani Rihanny będą mogli skorzystać z dodatkowych linii autobusowych i tramwajowych oraz wygodnie przejechać na lewy brzeg Wisły drugą linią metra.

W sąsiedztwie Stadionu PGE Narodowego będą rozpoczynały kursy autobusy dojeżdżające na Bródno i do ronda Wiatraczna: 903: Al. Zieleniecka – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności – Radzymińska – Gorzykowska – Handlowa - Kołowa – św. Wincentego – Kondratowicza – Chodecka – Bródno; 904: Berezyńska – al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych – Rondo Wiatraczna. Dodatkowo zostaną uruchomione kursy linii 509 na trasach: Al. Zieleniecka – Nowodwory oraz Adampolska – Gocław.

Tramwaje linii 3 i 26 będą także realizowały dodatkowe kursy rozpoczynające się przy alei Zielenieckiej. Dodatkowe kursy „trójki" będą realizowane - w kierunku Gocławka i Żerania Wschodniego, a 26 w kierunku Os. Górczewska.

Od godziny 22, do czasu zakończenia powrotu fanów ze Stadionu, linia metra M2 będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością, czyli co 3 minuty.

Jeżeli policja podejmie taką decyzję, to po koncercie zamknięte dla ruchu mogą zostać: aleja Zieleniecka od ronda Waszyngtona do ulicy Zamoyskiego, Aleje Jerozolimskie wraz z mostem i aleją Poniatowskiego i aleja Waszyngtona od ronda de Gaulle'a (w przypadku tramwajów od placu Starynkiewicza) do Saskiej.

W przypadku zamknięcia na objazdy zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24 i N72.

Równocześnie na ulice wyjadą autobusy zastępczej linii Z, która będzie kursowała na trasie: Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski - Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – Wiatraczna.

zyciewarszawy.pl