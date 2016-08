Poważne zmiany na drogach

Al. Solidarności, Koszykowa, Gołkowska, Al. Jerozolimskie, Żołnierska - w tym miejscach będą tworzyły się korki. Powód? Prace drogowe.

Tramwaje Warszawskie przebudowują al. Solidarności pomiędzy ul. Jagiellońska a Targową. W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 7 na 8 sierpnia) zakończy się pierwszy etap prac czyli przebudowa południowej jezdni. Równocześnie rozpocznie się drugi etap robót - budowa jezdni północnej.

Jezdnia normalnie prowadząca w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego zostanie zamknięta. Otwarta będzie jezdnia południowa a kierowcy będą nią jeździli w kierunku mostu („pod prąd"). Do ul. Targowej kierowcy dojadą tak jak do tej pory czyli ulicami J. Sierakowskiego i S. Okrzei. Zamknięte będą również obydwa wloty (od strony ul. Ratuszowej i od strony S. Okrzei) ul. Jagiellońskiej na skrzyżowanie z al. „Solidarności".

Kierowcy, którzy chcieliby ul. Jagiellońską dojechać do al. „Solidarności" w stronę pl. Bankowego, będą musieli dojechać do ul. Targowej, skręcić w ks. I. Kłopotowskiego i J. Sierakowskiego. Taka organizacja będzie obowiązywała do początku września.

Ponadto zamknięty będzie wyjazd z ul. Floriańskiej na ul. Jagiellońską. W tym czasie na ul. Floriańskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Aleją Solidarności pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Targową nie będą jeździły tramwaje. Zostanie zawieszone kursowanie linii 23. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4 (pojadą objazdem ul. gen. W. Andersa, Międzyparkową, mostem Gdańskim i ul. S. Starzyńskiego), 13 (od pętli Nowe Bemowo będą jeździły ul. Powstańców Śląskich, Radiową, Dywizjonu 303, Obozową, Młynarską, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Z. Słomińskiego, mostem Gdańskim, Jagiellońską i Ratuszową) i 20 (będą kursowały al. Jana Pawła II i z. Słomińskiego).

Tramwaje linii 26 z pętli os. Górczewska dojadą tylko do przystanku Kino Femina, gdzie zmienią numer na 33 i pojadą dalej do pętli Metro Młociny. Zostanie uruchomiona linia tramwajowa 73 na trasie Czynszowa - Wiatraczna.

Na ulice wyjadą autobusy linii zastępczej Z23, które będą jeździły pomiędzy Dw. Wileńskim i Okopową.

Zarząd Dróg Miejskich zaplanował wymianę nawierzchni na ul. Gołkowskiej. W weekend, od piątku, 5 sierpnia od godz. 22 do poniedziałku, 8 sierpnia do godz. 4 ulica będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Czerniakowskiej do mostu nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Zamknięte będą skrzyżowania z ulicami F. Starowieyskiego, B. Limanowskiego i św. Bonifacego. Na zamkniętym odcinku możliwy będzie jedynie dojazd do posesji. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Powsińska – Augustówka.

W sobotę i niedzielę (6-7 sierpnia) zamknięta dla ruchu będzie ul. Koszykowa pomiędzy Piękną a Lwowską. Objechać ten odcinek można jadąc ul. S. Noakowskiego do pl. Politechniki i dalej ul. Lwowską lub Piękną.

Utrudnienia związane są naprawą nawierzchni. Autobusy linii 159 od pl. Konstytucji zostaną skierowane na trasę objazdową w obu kierunkach: pl. Konstytucji - Waryńskiego - al. Armii Ludowej - al. Niepodległości - Koszykowa i dalej swoja trasą.

Również w weekend swoje prace w Al. Jerozolimskich będą kontynuowali wodociągowcy. W sobotę i niedzielę, na wysokości Rotundy, wyłączą z ruchu dwa środkowe pasy ruchu jezdni w kierunku ul. Kruczej. Kierowcy będą mogli poruszać się pozostałą częścią jezdni.

W nocy z 9 na 10 sierpnia oraz z 10 na 11 sierpnia 2016 r. w godzinach 22 – 6 zwężana będzie jezdnia zachodnia ul. Żołnierskiej (w kierunku Centrum) do jednego pasa ruchu, około 170 m przed skrzyżowaniem z ul. Marsa.

