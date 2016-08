Komunikacja po wakacjach. Duże zmiany

Od 1 września Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza wiele zmian w układzie komunikacyjnym, zmienią się też rozkłady jazdy.

Jak zapowiadają urzędnicy poprawi się komunikacja na Targówku a dzieci z Wilanowa zyskają dojazd do nowej szkoły.

Oto szczegóły zmian.

Linie 114 i 118. Utrzymane zostaną wakacyjne częstotliwości ich kursowania. Linia 114 nadal będzie kursowała co 12 minut w godzinach szczytu i co kwadrans poza szczytem i w święta. Linia 118 będzie jeździła co 15 minut zarówno w szczycie jak i poza szczytem a także w święto.

Linia 125. Linia zostanie wycofana z pl. Hallera i skierowana od ul. Grochowskiej do stacji metra Stadion Narodowy. Skierowanie linii na tę trasę było planowane już wraz z uruchomieniem centralnego odcinka II linii metra. Przeciwko temu zaprotestowały jednak osoby niepełnosprawne dojeżdżające z okolic Wołomina do szpitali w Międzylesiu i Aninie. Pozostawienie autobusów tej linii przy Dworcu Wileńskim pozwoliło im podróżować z jedną przesiadką. Obecnie, po przywróceniu kursowania pociągów w bezpośredniej relacji z Wołomina przez Warszawę Stadion do Warszawy Zachodniej, podróż w relacji Wołomin – Międzylesie zostanie zachowana z jedną przesiadką – na stacji Warszawa Stadion. "Wpływają także wnioski mieszkańców w sprawie wycofania linii 125 z pl. Hallera i skierowania jej do stacji metra Stadion Narodowy. Zmiana zostanie wprowadzona wraz z przywróceniem stałej organizacji ruchu przy pl. Wileńskim, co planowane jest od 5 września" - opisują urzędnicy ZTM.

Linia 126. Utrzymana zostanie wakacyjna (co pół godziny) częstotliwość kursowania linii. Linia będzie jednak obsługiwana bardziej pojemnymi autobusami.

Linia 152. Przywrócona zostanie 10-minutowa częstotliwość kursowania linii jedynie w tzw. mikroszczycie porannym, czyli w porze największego zapotrzebowania. W szczycie porannym i popołudniowym, linia będzie kursowała co 12 minut.

Linia 155. Utrzymana na stałe zostanie wakacyjna skrócona trasa linii od strony Koła do ronda Daszyńskiego. Linia będzie również kursowała z częstotliwością taką samą jak w wakacje czyli co kwadrans w godzinach szczytu, co 20 minut poza szczytem i co pół godziny w święto.

Linia 184. Utrzymana zostanie wakacyjna częstotliwość kursowania linii. Autobusy nadal będą podjeżdżały na przystanki co 30 minut.

Linia 193. We wrześniu zostanie utrzymana wakacyjna częstotliwość kursowania linii. Autobusy będą kursowały co 10 minut w szczycie, co kwadrans poza godzinami szczytu oraz co 20 minut w święta. Ze względu na to, że linia obsługuje SGGW jej częstotliwość kursowania zostanie zwiększona wraz z początkiem roku akademickiego, czyli od października.

Linie 211, 314 i 516. Częstotliwość kursowania linii 211 została zmieniona. Autobusy kursują w godzinach szczytu co 12 minut. Równocześnie zostaną przywrócone, również z częstotliwością co 12 minut, szczytowe kursy skrócone tej linii na trasie: Dąbrówka Wiślana – Ćwiklińskiej. Zawieszona obecnie linia 314 zostanie zlikwidowana. Utrzymana na stałe zostanie trasa linii 516 wprowadzona na początku lipca: Świderska – Ćmielowska (ze względu na trasę objazdową na Nowodworach w związku z budową tramwaju oraz w rejonie ratusza na Białołęce formalnie trasa stała zostanie wprowadzona po zakończeniu tych utrudnień). Zwiększona została również częstotliwość kursowania linii w godzinach szczytu z 15 minut do 12. Jak tłumaczą urzędnicy ZTM po uruchomieniu linii tramwajowej do pętli Tarchomin Kościelny zainteresowanie pasażerów linią 314 zmniejszyło się. Część pasażerów wybiera od razu tramwaj a część podróżuje linią 516 z przesiadką do linii tramwajowej 2 na Tarchominie. W przypadku przesiadki z linii 314 do linii tramwajowych na przystanku Świderska konieczne było pokonanie znacznej różnicy poziomów między przystankami. W przypadku przesiadki (przed wydłużeniem trasy tramwajowej do pętli Tarchomin Kościelny) z linii 516 do linii tramwajowych na przystanku Mehoffera konieczne było przejście ok. 150 m., w tym przekroczenie aż dwóch jezdni (ul. Mehoffera i ul. Światowida). Obecnie przesiadka z linii 516 do linii tramwajowych na przystanku Tarchomin wymaga przejścia między przystankami jedynie ok. 100 m. i przekroczenia tylko jednej jezdni (ul. Ćmielowskiej).

Linia 256. Będzie to nowa linia autobusowa. Zostanie uruchomiona na trasie: PRATULIŃSKA – Trocka – Radzymińska – Gorzykowska – Handlowa – Ossowskiego – zawrotka na pętli WITEBSKA – Ossowskiego – Kołowa – Św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – zawrotka na pętli TARGÓWEK – Trocka – Borzymowska – Św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – SUWALSKA. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 30 minut.

Linia 323. Jej trasa zostanie wydłużona. Linia będzie kursowała dodatkowo ulicami: Sejmu Czteroletniego – Ledóchowskiej – Branickiego. Dzięki wydłużeniu trasy linia będzie obsługiwała również nową szkołę podstawową przy ul. Ledóchowskiej. Uruchomienie linii będzie możliwe po wybudowaniu przez dzielnicę nowej pary przystanków na ul. Ledóchowskiej oraz zamiana na nowym odcinku trasy linii progów zwalniających na progi wyspowe.

Linia 412. Kursowanie linii zostanie przywrócone po przywróceniu kursowania tramwajów w al. Solidarności na odcinku Targowa – al. Jana Pawła II, co planowane jest od 5 września.

Linia 426. Utrzymane zostanie zawieszenie kursowania linii. "Linia charakteryzowała się niewielkim wykorzystaniem przez pasażerów" - uważa ZTM.

Linia M1 metra w dni powszednie w godzinach międzyszczytowych będzie kursowała co 4 minuty. W święta do godz. 9 co 6 minut i 45 sekund. A po godz. 9 co 5,5 minuty. Linia M2 w dni powszednie pomiędzy godzinami szczytu będzie kursowała co 6 minut. Po godz. 18.30 co 3,5 minuty. Po godz. 19.30 co 4,5 minuty a po godz. 21 co 6 minut i 40 sekund. W soboty między godz. 6 a 21 pociągi będą podjeżdżały na stacje co 6,5 minuty a w święta co 7,5 minuty.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w związku z zakończeniem remontu toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów od 1 września od godz. 3. 45 zostaje przywrócona zwykła organizacja ruchu pociągów na linii WKD oraz rozkład jazdy pociągów obowiązujący przed rozpoczęciem prac remontowych, czyli roczny rozkład jazdy ważny od 13.12.2015.

