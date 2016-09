Poważne zmiany na drogach

Wiemy, w których miejscach w ten weekend będą powstawały korki, bo drogowcy wprowadzą objazdy.

W piątek 30 września wieczorem wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym na ul. Marynarskiej. W weekend drogowcy wymienią też nawierzchnię na ul. Nowoursynowskiej.

Prace związane z przebudową ul. Marynarskiej rozpoczęły się w drugiej połowie sierpnia. Wstrzymany wtedy został ruch tramwajowy – tramwaje dojeżdżają do skrzyżowania z ul. Wołoską a nie na pętlę Służewiec. Dotychczas prowadzone były prace związane z demontażem torowiska tramwajowego, trakcji oraz peronów przystankowych. Przeprowadzono także tyczenia geodezyjne oraz zabezpieczono drzewa rosnące w rejonie planowanych prac budowlanych. Teraz nadszedł czas na zasadnicze prace.

W piątek ok. godz. 22 na ul. Marynarskiej i Postępu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Do dwóch pasów zwężona zostanie północna jezdnia ul. Marynarskiej, ruch na południowej będzie odbywał się bez zmian. Węziej będzie też na ul. Postępu pomiędzy ul. Cybernetyki a Domaniewską – kierowcy będą mieli tu do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Niemożliwe będą skręty w lewo z ul. Marynarskiej w Postępu, z Postępu w Marynarską oraz z Marynarskiej w Wynalazek i z Wynalazku w Marynarską. Z ul. Marynarskiej nie będzie można skręcać w ul. Postępu także w prawo. Na ulicach w pobliżu wprowadzone będą zmiany, które zmniejszą niedogodności związane z budową. Wyznaczony zostanie skręt w lewo z ul. Cybernetyki w W. Rzymowskiego, z dwóch pasów będzie można skręcać z południowego wlotu ul. Wołoskiej w Domaniewską, a ronda na skrzyżowaniu ul. Cybernetyki i Postępu oraz Cybernetyki, Wirażowej i 17 Stycznia zostaną przeorganizowane na turbinowe.

Na jezdni ul. Wołoskiej wyznaczone zostaną buspasy – od skrzyżowania z ul. J.P.Woronicza do ronda Unii Europejskiej oraz od ul. Domaniewskiej do J.P. Woronicza w przeciwnym kierunku. Zmienione zostaną programy sygnalizacji świetlnej. Przez cały czas trwania budowy utrzymane będą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku na ul. Marynarskiej oraz po jednym na ul. Postępu. W pierwszym etapie prac przebudowana zostanie infrastruktura podziemna: sieć ciepłownicza, wodociągowa, gazowa, sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. To umożliwi przystąpienie do budowy torowiska w nowym miejscu oraz północnej jezdni ul. Marynarskiej, chodników i ścieżki rowerowej.

Zakończenie tego etapu nastąpi latem 2017 r. Wówczas przywrócony zostanie ruch tramwajowy do pętli Służewiec oraz drogowy po północnej stronie ul. Marynarskiej. Cała inwestycja czyli poszerzenie jezdni ul. Marynarskiej do trzech pasów ruchu, wybudowanie wiaduktu na ul. Postępu oraz kładki dla pieszych w rejonie ul. Wynalazek zakończy się w drugiej połowie 2018 r. i będzie kosztowała 49 mln zł.

Drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni na ul. Nowoursynowskiej. Ulica będzie zamknięta na odcinku od ul. Dolina Służewiecka do skrzyżowania z ulicami Dominikańską, Wałbrzyską i Z. Noskowskiego (wraz z tym skrzyżowaniem) od piątku 30 września ok. godz. 22 do poniedziałku 3 października ok. godz. 4 . W miarę możliwości utrzymany będzie dojazd do posesji (wzdłuż ul. Łukowej). Przejścia dla pieszych będą etapowo zwężane. Objazd zamkniętego odcinka ulicy będzie prowadził ulicami: al. Wilanowska – Rolna. Na trasy objazdowe zostanę skierowane autobusy linii 189, 193, 317, 401, 402, N33, N50 i N83 – pojadą ul. Rolną i al. Wilanowską.

W sobotę i niedzielę (1 i 2 października) zamknięta dla ruchu będzie ul. Skarbka z Gór pomiędzy ul. Derby a L. Berensona. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: L. Berensona – Głębocka. Utrudnienia związane są z odtworzeniem nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej. Swoje trasy zmienią autobusy linii 204, 527 i N11.

