Linia 218 bliżej biurowców

ZTM zmienił trasę linii 218, tak aby łatwiej można dojechać do biurowców na Służewcu.

Nowa trasa linii 218 to krótsza droga do pracy dla osób pracujących na Służewcu. Zyskają też mieszkańcy nowych bloków w rejonie ulicy Konstruktorskiej. Dzięki uruchomieniu nowych przystanków autobusy są łatwiej dostępne, co znacznie skraca czas dojazdu do metra i innych linii komunikacyjnych.

Od poniedziałku, 3 października, autobusy linii 218 kursują na nowej trasie. Autobusy ułatwiają dojazd do obiektów znajdujących się w rejonie ulicy Suwak i Domaniewskiej: Metro Wilanowska – ... – Wołoska – Domaniewska – Suwak – Konstruktorska – Racjonalizacji – ... – Królikarnia.

Na ulicy Konstruktorskiej, Suwak i Domaniewskiej uruchomione zostaną nowe przystanki: Os. Nowy Mokotów 51 przy ulicy Suwak za skrzyżowaniem z Konstruktorską; Os. Nowy Mokotów 53 przy ulicy Konstruktorskiej za skrzyżowaniem z Suwak; Suwak 53 przy ulicy Domaniewskiej za skrzyżowaniem z Suwak; Suwak 52 przy ulicy Suwak za skrzyżowaniem z Domaniewską; Domaniewska Office Park 51 przy ulicy Domaniewskiej w połowie odległości między ulicami Postępu i Suwak w kierunku Postępu; Domaniewska Office Park 52 przy ulicy Domaniewskiej w połowie odległości między ulicami Postępu i Suwak w kierunku Suwak; Park Postępu 51 przy ulicy Domaniewskiej przed skrzyżowaniem z Postępu w kierunku Wołoskiej; Park Postępu 52 przy ulicy Domaniewskiej przed skrzyżowaniem z Postępu w kierunku Suwak.

zyciewarszawy.pl