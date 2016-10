Zmiany na Wisłostradzie, ale nie tylko

Budowa bulwarów nad Wisłą spowodowały zmiany w ruchu drogowym. To nie jedyne miejsca, gdzie od dzisiaj mogą być korki.

autor: Danuta Matloch źródło: Fotorzepa Wisłostrada +zobacz więcej

Nad Wisłą przebudowywane są bulwary – pod Wisłostradą powstaje nowe przejście podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej. Ułatwi ono dojście nad rzekę z Powiśla i Krakowskiego Przedmieścia.

Przejście budowane jest etapowo co wiąże się z "przekładaniem" jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego tak, aby przez cały czas były przejezdne. Teraz w kierunku Mostu Śląsko-Dąbrowskiego kierowcy jeżdżą tymczasową jezdnią wybudowaną na nasypie bliżej budowanych bulwarów.

Minionej nocy wykonawca robót przeniósł ruch pojazdów poruszających się w stronę mostu Józefa Poniatowskiego na jezdnię bliżej rzeki. W miejscu wyłączonych jezdni jest teraz plac budowy, który obejmuje rejon wylotu ul. Bednarskiej (zamknięte są tam również chodniki).

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do maja 2017 r. Przypomnijmy. Latem zeszłego roku otwarty został wyremontowany odcinek bulwarów od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Boleść (ok. 1 km), teraz prace prowadzone są na drugim fragmencie promenady - od mostu Świętokrzyskiego do Śląsko-Dąbrowskiego (ok. 1,2 km).

W przyszłości powstanie tam promenada ze ścieżką rowerową, będą pawilony usługowe, ułożone zostaną kamienie których będzie można przejść nad wodą, umocnione zostanie nabrzeże.

Trwa także przebudowa ul. Żołnierskiej. Wykonawca prac zapowiada kolejne zmiany w ruchu drogowym. Od środy od godz. 5 zamknięta jest ul. Czwartaków na odcinku od ul. Żołnierskiej do skrzyżowania z ul. Zesłańców Polskich.

Objazd został poprowadzony ulicami: Marsa – al. gen. A. Chruściela "Montera" – I. Paderewskiego.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 20 grudnia. Utrudnienia w tym miejscu związane są z przebudową ul. Czwartaków przy skrzyżowaniu z ul. Żołnierską. Nad skrzyżowaniem ul. Czwartaków na ul. Żołnierskiej powstaną dwa wiadukty.

zyciewarszawy.pl