Kierowcy biją kontrolerów

ZDM organizuje kampanię społeczną, której celem jest ochrona kontrolerów płatnego parkowania. Coraz częściej stają się oni ofiarami agresji.

"Kontroluj się" – to hasło kampanii społecznej Warszawy i Zarządu Dróg Miejskich. Ma zwrócić uwagę na to, jak trudna jest praca kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i z jaką agresję ze strony kierowców kontrolerzy muszą mierzyć się na co dzień.

Kontrole w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego prowadzi 47 kontrolerów, w tym 13 kobiet. Wszyscy są pracownikami Zarządu Dróg Miejskich.

"Choć trudno w to uwierzyć, niektórzy kierowcy są w stanie posunąć się naprawdę daleko, aby uniknąć kary w wysokości 50 złotych. A przecież kontrolerzy to tacy sami ludzie jak my. Mają rodziny, dzieci. Niektórzy także są kierowcami. Pomimo, że wykonują zawód „podwyższonego ryzyka", nie przysługuje im żadna dodatkowa ochrona prawna. Chcemy zaapelować o przyznanie kontrolerom SPPN statusu funkcjonariusza publicznego. Wówczas agresja wobec nich mogłaby być surowiej i skuteczniej karana" - opisują urzędnicy ratusza.

W ramach kampanii Miasta Stołecznego Warszawy i Zarządu Dróg Miejskich powstał film oparty na prawdziwych relacjach kontrolerów. Choć pracowników ZDM zastąpili aktorzy, te sytuacje wydarzyły się naprawdę.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obejmuje dziś ok. 30 tys. miejsc parkingowych w centrum miasta. Celem strefy jest zwiększenie rotacji miejsc parkingowych, tak aby łatwiej było zaparkować osobom które muszą skorzystać z parkingu w centrum. Stawki opłat wynoszą (zgodnie z limitem ustalonym ustawowo) od 3 do 4,2 zł za godzinę. W przypadku braku opłaty nakłada się karę w wysokości 50 zł.

zyciewarszawy.pl