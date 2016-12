Iluminacja zamyka trakt

W sobotę rozbłyśnie świąteczna iluminacja. Trakt Królewski będzie wyłączony z ruchu przez cały weekend. Drogowcy zamykają też inne ulic.

źródło: Życie Warszawy Donice z drzewkami ma Świętokrzyskiej +zobacz więcej

W sobotę i niedzielę (3 i 4 grudnia) ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat staną się zimowym deptakiem - będą zamknięte dla ruchu pomiędzy ul. Miodową a rondem gen. Ch. de Gaulle'a. Pozostanie utrzymany przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.

Autobusy zostaną skierowane na objazdy a w sobotę w godz. 13.30 – 20 na trasę Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności – Wolska – Cm.Wolski wyjadą tramwaje specjalnej linii 71.

Na początku spacerowej trasy, przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, w radosny klimat wprawią największe świąteczne przeboje wykonane przez chór Sienna Gospel i Wrzesińską Orkiestrę Dętą. Przy hotelu Bristol aktorzy z Teatru Akt wcielą się w grupę skrzatów. Przy hotelu Bristol aktorzy z Teatru Akt jako skrzaty z pomocą swoich warszawskich pomocników, spróbują odkurzyć, naprawić i uporządkować ilustracje Albumu Zimowej Warszawy umieszczonego na Krakowskim Przedmieściu.

Dalszy spacer w stronę Starego Miasta przyniesie dużo atrakcji dla najmłodszych – skwer Hoovera zamieni się w dom św. Mikołaja i jego pomocników. Kolejnym miejscem świątecznych atrakcji będzie namiot miejski usytuowany na Krakowskim Przedmieściu przy kościele św. Anny, gdzie każdy będzie mógł spróbować sił w dekorowaniu pierników, a także wysłać życzenia na specjalnie przygotowanej kartce przedstawiającej zimową Warszawę.

Na całej trasie spacerowej warto poszukać Roztańczonych Świętych Mikołajów z grupy Warszawski Funk, którzy będą prowadzić warsztaty taneczne oraz obdarują warszawiaków słodkimi upominkami.

Niezapomnianą świąteczną atmosferę na Trakcie Królewskim stworzą również występy Wrzesińskiej Orkiestry Dętej z zespołem tanecznym. W Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu przygotowano pokaz rzeźb lodowych i specjalną świąteczną iluminację fontann.

Trakt to nie jedyne w ten weekend miejsce, gdzie mogą pojawić się problemy na drogach. Otóż 3 grudnia w godz. 9.30 – 15.30 planowany jest przejazd motocyklowy trasą: Zamoyskiego – Targowa – al. Zieleniecka – al. Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasińskich – Bonifraterska – Konwiktorska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie.

W niedzielę 4 grudnia na pl. marsz. J. Piłsudskiego będą uroczyste obchody "100-lecia wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy 1 grudnia 1916 r." W programie uroczystości jest przemarsz z Muzeum Wojska Polskiego na pl. marsz. J. Piłsudskiego i uroczystości na samym placu. Pomiędzy godz. 12.30 a 16.00 wyłączona z ruchu będzie ul. Wierzbowa oraz ulica pl. marsz. J. Piłsudskiego. Wyłączony z parkowania zostanie pl. Teatralny oraz ul. Wierzbowa.

W sobotę, 3 grudnia ok. godz. 22 zwężona zostanie południowa jezdnia ul. Marsa na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Żołnierską. Jezdnia prowadząca w kierunku Rembertowa zostanie zwężona o skrajny lewy pas. Wyłączony z ruchu zostanie pas służący do skrętu w lewo w ul. Chełmżyńską (relacja ta będzie utrzymana na sąsiadującym pasie). Następnie obydwa pasy za skrzyżowaniem będą zwężone do 3 m szerokości i skrócony zostanie pas do skrętu w lewo w ul. Żołnierską.

Taka organizacja ruchu wiąże się z budową stóp fundamentowych podpór przyszłego wiaduktu i będzie obowiązywała do kwietnia 2017 r.

Natomiast w niedzielę, 4 grudnia w godzinach porannych z tego samego powodu zamknięte zostaną przejścia dla pieszych pomiędzy schodami istniejących wiaduktów po obydwu stronach torów kolejowych. Po wschodniej stronie zostanie wytyczone przejście tymczasowe, a po stronie zachodniej przejęcie będzie możliwe wzdłuż ul. Kresowej. Tak będzie do czerwca 2017 r.

zyciewarszawy.pl