Zbudują nowe parkingi

Są pieniądze na budowę nowych parkingów P + R pod Warszawą. Gdzie będzie można zostawić samochód?

Samorządy metropolii warszawskiej otrzymają blisko 60 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich na rozbudowę systemu parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Do 2018 r. powstanie 27 parkingów. Planowane inwestycje to wybudowanie nowych lub przebudowanie już istniejących parkingów w Warszawie oraz w gminach sąsiadujących ze stolicą (Markach, Lesznie, Wołominie, Kobyłce, Legionowie, Radzyminie, Podkowie Leśnej, Ząbkach, Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim, Wieliszewie, Jaktorowie, Pruszkowie, Piastowie, Michałowicach). W sumie będzie na nich 2676 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1133 dla rowerów.

Jednym z kryteriów wyboru była bliskość planowanych parkingów i przystanków transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej.

Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący mający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika.

Parkingi „P+R" zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane – z wykorzystaniem koncepcji graficznej nawiązującej do parkingów administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od „dzikich" lub działających na zasadzie komercyjnej. Sieć parkingów posłuży mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do Warszawy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za" wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim.

To pierwszy krok w budowaniu sieci parkingów „P+R" w metropolii warszawskiej, przygotowywane są kolejne projekty. Plany zakładają, że łącznie będą 74 parkingi z niemal 10 tys. miejsc parkingowych.

W lutym 2017 roku przewidywany jest konkurs na kwotę 6 mln euro. Natomiast w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych trwa także proces zawierania umów o dofinansowanie na projekty edukacyjne oraz związane z rozwojem gospodarki.

zyciewarszawy.pl