Demonstranci zablokują centrum

Planowany na 13 grudnia marsz KOD oraz partii opozycyjnych spowoduje paraliż centrum stolicy. Autobusy zmienią trasy, a tramwaje się zatrzymają.

ZTM ostrzega, że z powodu zaplanowanej na popołudnie 13 grudnia manifestacji, która przejdzie z ronda de Gaulle'a na ul. Nowogrodzką, będą występować duże utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w całym centrum Warszawy.

Wyłączany będzie ruch tramwajowy nie tylko w al. Jerozolimskich ale również w ul. Marszałkowskiej (od pl. Zbawiciela do ul. Stawki) oraz w al. Niepodległości, ul. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II (od ul. Nowowiejskiej do al. Solidarności).

Utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej kogą wystąpić już od samego rana w związku z zaplanowanym zgromadzeniem na pl. Trzech Krzyży oraz na przyległych ulicach: Al. Ujazdowskie, Mokotowska, Hoża, Żurawia, Bracka, Nowy Świat, Książęca i Wiejska.

W przypadku zamknięcia ruchu przez policję, autobusy zostaną skierowane zostaną skierowane na trasy objazdowe omijające rejon pl. Trzech Krzyży.

Od ok. godz. 15 zostało zaplanowane zgromadzenie KOD i partii opozycyjnych w rejonie ronda de Gaulle'a. Manifestanci następnie przejdą Al. Jerozolimskimi do pl. Starynkiewicza a następnie Nowogrodzką w rejon skrzyżowania z ul. Koszykową. Zakończenie przemarszu planowane jest na godz. 19. Potem, do godz. 22 zaplanowane jest zgromadzenie stacjonarne.

W związku z tym zgromadzeniem, w pierwszym etapie zostanie wyłączony ruch autobusów na rondzie de Gaulle'a. Wszystkie linie autobusowe kursujące przez rondo, zarówno w ciągu Al. Jerozolimskich jak i Traktu Królewskiego, zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Wyłączony zostanie również ruch tramwajowy w Al. Jerozolimskich. W kolejnym etapie zamknięte dla ruchu zostaną Al. Jerozolimskie od mostu Poniatowskiego do pl. Zawiszy. Wraz z przemieszczaniem się uczestników marszu, wyłączany będzie również ruch komunikacji miejskiej (autobusowy i tramwajowy) na ul. Marszałkowskiej, a także na ciągu al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości.

Linie autobusowe i tramwajowe zostaną skierowane na trasy objazdowe. Zamiast tramwajów w al. Jana Pawła II na trasę wyjedzie zastępcza linia autobusowa Z, która będzie kursowała z kina Femina do GUS-u wiaduktami nad rondem 40-latka.

Najpewniejszym środkiem transportu w to trudne wtorkowe popołudnie będzie metro. Pociągi linii M2 już od ok. godz. 14 będą kursowały co 3 minuty.

zyciewarszawy.pl