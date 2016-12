W autobusach i tramwajach święta

ZTM tradycyjnie spowalnia ruch komunikacji miejskiej w czasie świąt. Niektóre linie zostaną zawieszone.

autor: Piotr Nowak źródło: Fotorzepa Autobus miejski +zobacz więcej

W Wigilię autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, a pociągi SKM według świątecznego.

Kursowanie linii autobusowych 205, 209, Z-1 i 900 zostanie zawieszone.

Autobusy linii 180 będą podjeżdżały na przystanki częściej – co 10 min. Dla autobusów linii 193 – w związku z przerwą świąteczną w SGGW – zostanie wprowadzony specjalny rozkład jazdy (zmniejszenie częstotliwości). Na linie 217 i 522 wyjadą dłuższe autobusy.

W godzinach 8 – 15 zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa C40, którą z Metra Młociny będzie można dojechać do wszystkich bram Cmentarza Północnego. Autobusy będą kursowały co około 10 min.

Dla linii 157, 218 (od około godziny 17) i 739 zostaną wprowadzone korekty tras – 157 pojedzie ulicą Hłaski (w zamian za linię 205), 218 od godziny 17 będzie podjeżdżało do pętli Spartańska (w zamian za linie 168 i 222), a 739 pojedzie w wybranych kursach ulicą Karczunkowską (w zamian za linię 209).

Około godziny 17 rozpocznie się ograniczenie kursowania wybranych linii autobusowych. Przestaną kursować autobusy linii: 102, 107, 117, 118, 121, 126, 129, 139, 168 (podjazdy do pętli Spartańska realizowane przez 218), 178, 182, 184, 193, 195, 196, 201, 202, 204, 206, 211, 219, 221, 222 (podjazdy do pętli Spartańska realizowane przez 218), 225, 227, 256, 501, 504, 514, 518, 717, 735, 736, L-8, L16, L17, L18, L19 i L39.

Dla linii: 105, 108, 109, 112, 114, 116, 124, 131, 149, 153, 161, 165, 169, 171, 180, 181, 189, 190, 191, 192, 198, 207, 212, 218, 500, 503, 507, 509, 520, 523, 700, 709, 730, L20 i L22 zostaną zawieszone wybrane kursy.

Uwaga! Od godziny 17 autobusy linii przyspieszonych będą zatrzymywały się na żądanie pasażera na wszystkich przystankach na trasie.

Kursowanie linii tramwajowych 13, 14, 18 i 25 zostanie zawieszone. Dla linii 1, 2, 7 (od godziny 17 na trasie skróconej Kawęczyńska – Pl. Narutowicza), 9, 17 i 33 zostaną wprowadzone specjalne rozkłady jazdy – tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co 15 min.

Około godziny 17 przestaną kursować tramwaje linii 4, 6, 24, 27 i 28.

Metro po godzinie 17 na linii M1 będzie kursowało co około 7 min, a na linii M2 – co około 8 min. Kursy nocne będą realizowane.

W Boże Narodzenie dla autobusów, tramwajów, metra i pociągów SKM będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.

Kursowanie linii autobusowych: 118, 121, 126,182, 195, 196, 201, 205 (przejazdy ulicą Hłaski realizowane przez 157), 206, 209 (przejazdy ulicą Karczunkowską realizowane przez 739), 212, 219, 225, 256, 501, 717, 735, Z-1 i 900 zostanie zawieszone.

Autobusy wybranych linii będą kursowały rzadziej: 105, 109, 112, 114, 131, 169, 171, 189, 190, 191, 507, 509, 520 i 523 – co 15 min; 114, 192 i 503 – co 20 min, a 149, 165, 218 i 500 – co pół godziny. Rzadziej – ze względu na przerwę świąteczną w SGGW – będą podjeżdżały na przystanki także autobusy linii 193.

Dla linii podmiejskich 700, 709 i 728 zostaną zawieszone wybrane kursy.

Linie 157 i 739 pojadą zmienionymi trasami – 157 ulicą Hłaski (w zamian za 205), a 739 ulicą Karczunkowską (w zamian za 209).

25 grudnia kursowanie autobusów linii nocnych N52, N56 i N58 zostanie zawieszone, a dla wszystkich pozostałych będzie obowiązywał weekendowy rozkład jazdy.

W święta Bożego Narodzenia nie będą kursowały tramwaje linii 13, 14, 18 i 25.

Dla linii 1, 2, 7, 9, 17 i 33 zostaną wprowadzone specjalne rozkłady jazdy z kursami co 15 min.

Pociągi metra na linii M1, w godzinach 6-23, będą podjeżdżały na stacje co 6-7 min, a na linii M2, od godziny 23 co 10 min. 25 grudnia będą realizowane kursy nocne.

