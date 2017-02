Poważne zmiany komunikacyjne

Drogowcy zamykają kluczową drogę na Woli, zmiany szykują się też w Rembertowie.

W piątek wieczorem budowniczowie II linii metra rozpoczną wprowadzanie zmian w ruchu drogowym na ul. Wolskiej. Także od piątku inaczej będą jeździli kierowcy przy innej warszawskiej budowie – na ul. Żołnierskiej.

W nocy z piątku na sobotę rozpocznie się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na ul. Wolskiej przy skrzyżowaniu z ul. Płocką. W tym miejscu wybudowana zostanie komora kanalizacyjna zamiast podobnej znajdującej dziś pod ul. Płocką, w miejscu gdzie będzie stacja metra C8 Płocka.

Zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia prowadząca do centrum na odcinku od ul. Płockiej do Skierniewickiej. Jadący od strony Bemowa będą musieli skręcić w prawo lub lewo w ul. Płocką (do skrętu w prawo będą dwa pasy ruchu). Natomiast dla jadących od strony centrum będą dwa pasy ruchu do jazdy na wprost i jeden wyłącznie do skrętu w prawo w ul. Płocką – nie będzie tu możliwości skrętu w lewo.

Przed skrzyżowaniem z ul. Płocką (i przed placem budowy) zostanie wytyczona zawrotka, którą kierowcy będą mogli przejechać na drugą jezdnię, a następnie skręcić w ul. Skierniewicką.

Objazd prowadzi ulicami Płocką i M. Kasprzaka. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 102 (tylko w kierunku pętli PKP Olszynka Grochowska, objazd ul. Górczewską, Młynarską, al. Solidarności i Karolkową), N42 (tylko w kierunku pętli Dw. Centralny, objazd ul. Płocką, Górczewską i Młynarską), oraz N45 i N95 (w kierunku pętli Karolin i Os. Górczewska, objazd ul. Płocką i Górczewską).

Od soboty, 4 lutego od początku kursowania autobusy linii 129 będą kursowały wydłużoną trasą - ul. Jana Olbrachta do skrzyżowania z Okocimską.

W piątek ok. godz. 22 zostaną wprowadzone także zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej. Przed skrzyżowaniem z ul. Marsa wyłączone z ruchu zostaną skrajne lewe pasy obydwu jezdni ul. Żołnierskiej. Ruchu w kierunku ul. Strażackiej będzie odbywał się jezdnią tymczasową odchyloną w kierunku wschodnim. Na jezdni zachodniej ul. Żołnierskiej ruch prowadzony będzie dwoma, częściowo zawężonymi do 3 m pasami ruchu. Z pasa lewego będzie możliwość jazdy na wprost w kierunku ul. Rekruckiej oraz skrętu w lewo w kierunku ul. Cyrulików.

Taka organizacja ruchu pozwoli wykonać podporę przyszłej estakady, która będzie znajdowała się w pasie pomiędzy obecnie istniejącymi jezdniami. Dodatkowo, geometria północnej jezdni ul. Marsa zostanie przesunięta tak, aby utrzymywane były dwa pasy ruchu w kierunku centrum, ruch prowadzony będzie przez tymczasowe poszerzenie jezdni. Tak będzie do końca sierpnia.

Zmiany związane są z przebudową ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta (ok. 4,8 km). Zakres prac to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych.

