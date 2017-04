Krakowskie zamknięte

Objazdy autobusów, ograniczenia w ruchu pieszych - wszystko dlatego, że w centrum odbywają się uroczystości związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej.

W poniedziałek o godz. 8.20, w siódmą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, przy pomniku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary tego wypadku. Tego dnia w stolicy odbędą się także uroczystości państwowe oraz liczne zgromadzenia publiczne.

Uroczystości państwowe – zmiany w organizacji ruchu w godz. 8-21 na Krakowskim Przedmieściu. Zajęcie pasa drogowego w ciągu ul. Krakowskiego Przedmieścia (od kościoła Seminaryjnego do ul. Karowej) i ul. Ossolińskich. Zakaz zatrzymywania na ulicach: Boleść, Brzozowej, Celnej, Jezuickiej, Kanonia, Dziekania i część placu Zamkowego, obszar przed kościołem Seminaryjnym - Krakowskie Przedmieście (od ul. Bednarskiej do kościoła Seminaryjnego) - ul. Bednarską (oprócz dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych) - ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza (zabezpieczenie wozów technicznych Telewizji Polskiej realizujących transmisję z obchodów uroczystości).

Objazdy dla pojazdów poruszających się Krakowskim Przedmieściem zostały wytyczone wzdłuż ulic: Królewskiej, Moliera, Senatorskiej i Miodowej.

Wygrodzenie terenu barierkami policyjnymi w ciągu ul. Krakowskie Przedmieście. Na odcinku Krakowskiego Przedmieścia od placu Zamkowego do kościoła Seminaryjnego ustawione zostaną barierki policyjne. Przewiduje się, że przemarsz nastąpi po godz. 18. Przed tym czasem barierki policyjne ustawione wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia będą posiadały przerwy w celu umożliwienia pieszym przejścia na drugą stronę ulicy, a kierowcom dojazd do okolicznych posesji. Dojazd w to miejsce będzie ograniczony na najbliższych skrzyżowaniach zaporami ze znakiem zakazu ruchu i tabliczką o treści „nie dotyczy organizatorów obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej". Teren ten będzie pod stałym nadzorem policji.

Zamknięcie ul. Ossolińskich pod zaplecze Biura Ochrony Rządu. Dodatkowo zajęty zostanie pod urządzenia medialne teren parkingu i części chodnika u zbiegu ulic Koziej i Trębackiej.

Autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe od skrzyżowania Krakowskie Przedmieście / Królewska przez pl. Piłsudskiego, ul. Moliera i ul. Senatorską do ul. Miodowej w kierunku pl. Krasińskich.

