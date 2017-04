Procesje wstrzymają ruch

Procesje Drogi Krzyżowej na warszawskich ulicach spowodują utrudnienia w ruchu pojazdów.

źródło: materiały prasowe Centrala Droga Krżyżowa w Warszawie +zobacz więcej

Kilka warszawskich parafii zaprasza na uroczyste nabożeństwa. Zgodnie z tradycją to symboliczne odtworzenie męki Jezusa Chrystusa czyli procesja z czternastoma stacjami.

Warszawska Droga Krzyżowa przejdzie ulicami Starego Miasta w piątek 14 kwietnia w godz. 20 - 22 trasą Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – pl. Teatralny - Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście – kościół akademicki św. Anny.

Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518. Tego samego dnia ale wcześniej, w godz. 18.45 – 20, na Drogę Krzyżową zaprasza Diecezja Warszawsko-Praska.

Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: J. Sierakowskiego – ks. I. Kłopotowskiego – Floriańska. W przypadku długotrwałego zablokowania przejazdu ulicami Jagiellońską i ks. I. Kłopotowskiego. Autobusy linii 162 zostaną skierowane na trasę ulicami: Targowa – J. Zamoyskiego – Sokola.

Także w piątek w godz. 19.30 – 21.00 odbędzie się Droga Krzyżowa w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ursusie przy ul. Piastowskiej. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Piastowska – Regulska – II Armii Wojska Polskiego – Kompanii AK „Kordian".

W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Regulską (na odcinku od ul. Piastowskiej do II Armii Wojska Polskiego) i ul. Kompanii AK „Kordian" (na odcinku od ul. M. Spisaka do Regulskiej) linie autobusowe 178, 191 i 207 zostaną skierowana na objazd ul. M. Spisaka.

W sobotę, 15 kwietnia w godz. 20.15 – 21.15 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Długiej odbędzie się nabożeństwo Wigilii Paschalnej z procesją ulicami: Długa – Miodowa – Kapitulna – Podwale – J. Kilińskiego – Długa.

W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Miodową (na odcinku od ul. Długiej do Kapitulnej) linie autobusowe 116, 180, 503 i 518 pojadą ul. Senatorską do pl. Bankowego i dalej ul. gen. W. Andersa do Nowolipki (180) lub Świętojerskiej (116, 503 i 518).

W niedzielę Wielkanocną 16 kwietnia odbędą się nabożeństwa rezurekcyjne z procesjami: w godzinach 6.00 – 6.30 w parafii NMP Matki Kościoła przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i Domaniewskiej, trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Domaniewska – E.J. Abramowskiego – al. Niepodległości – ul. Domaniewska, w przypadku długotrwałego zablokowania przejazdu ul. Domaniewską autobusy linii 174 pojadą prosto al. Niepodległości do al. Wilanowskiej; w godzinach 6.00 – 7.00 w parafii Najświętszego Zbawiciela na pl. Zbawiciela, trasa procesji będzie prowadziła wokół pl. Zbawiciela; w godz. 6.00 – 7.00 w parafii Matki Bożej z Loudres przy skrzyżowaniu ulic Szwedzkiej i Równej, trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Równa – Szwedzka – Wileńska – Czynszowa – Stalowa; w godz. 6.00 – 7.00 w parafii MB Różańcowej przy skrzyżowaniu ulic Bartniczej i P. Wysockiego,trasa procesji będzie prowadziła ulicami: P. Wysockiego – Poborzańska – M.K. Ogińskiego – Bartnicza; w godz. 7.00 – 7.40 w parafii NMP Królowej Wyznawców przy skrzyżowaniu ulic Gościniec i Gwintowej, trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Gwintowa – Gościniec – Gwintowa, w przypadku długotrwałego zablokowania przejazdu ulicami Gościniec i Gwintową autobusy linii 167 pojadą ulicami: Polska – Antoniewska – Augustówka; w godz. 6.00 – 7.00 w parafii św. Józefa przy skrzyżowaniu ulic Cierlickiej i Rynkowej, trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Cierlicka – Plutonu AK „Torpedy" – gen. K. Sosnkowskiego – T. Kościuszki.

