Po mieście na skuterze

W stolicy ruszt scroot czyli nowy System Skuterów Miejskich.

Do końca maja mieszkańcy Warszawy będą miały do dyspozycji co najmniej 38 dwuosobowych skuterów.

Chociaż oficjalny start Scroot nastąpił w trakcie długiego weekendu, już wcześniej poddawany był on testom w centralnych dzielnicach Warszawy.

– Skutery są pojazdami idealnymi do szybkiego poruszania się po zatłoczonych miastach, zwłaszcza kiedy sporym problemem jest też zaparkowanie auta. Wiele osób nie decyduje się jednak na ich zakup, gdy ze względów finansowych stoją przed wyborem: albo jednoślad, albo samochód dla całej rodziny. Ponadto, klimat w Polsce sprawia, że przez trzy-cztery zimowe miesiące korzystanie z nich wymaga sporo wytrwałości. Ale te powody sprawiają, że świetnie wpisują się one w ideę „sharing economy" – użytkowanie bez posiadania. Scroot powstał właśnie z przekonania o tym, że więcej osób będzie jeździć skuterami gdy nie będą musiały ich kupować – tłumaczy Michał Michalak, prezes spółki będącej właścicielem systemu oraz zarządzającej całym przedsięwzięciem.

W pierwszym etapie do dyspozycji użytkowników oddano 15 skuterów oraz 24 strefy wypożyczeń i zwrotów. W nich można rozpocząć i zakończyć przejazd. System nie wymaga natomiast stałych punktów parkowania pojazdów (inaczej niż w przypadku rowerów miejskich) – podróż można rozpocząć z miejsca, w którym znajduje się skuter i zakończyć ją tam, gdzie jest to najwygodniejsze dla kierującego.

Cała procedura wynajęcia pojazdu, rozliczenia przejazdu oraz zakończenia korzystania z usługi przeprowadzana jest za pomocą aplikacji Scroot, którą można pobrać na urządzenia mobilne ze strony internetowej www.scroot.pl (tam znajduje się także szczegółowa mapa stref) oraz z Google Play.

Lada moment dostępna będzie również Aplikacja na urządzenia z systemem operacyjnym iOS. Przed pierwszą jazdą trzeba zarejestrować się w systemie – również za pomocą aplikacji – i utworzyć indywidualny profil Użytkownika, który z kolei musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez zespół Scroot.

Korzystanie ze skuterów rozliczane jest w oparciu o dwa czynniki. To przejechany dystans (0,49 zł za kilometr) oraz czas podróży (0,49 zł za minutę). Dodatkowo, jeśli użytkownik planuje przerwę w podróży, ale chce mieć pewność, że nikt w tym czasie nie wypożyczy skutera którym przyjechał, może włączyć funkcję „pauzy". Wówczas naliczana jest opłata w wysokości 0,09 zł za minutę. Nie ma natomiast żadnej stawki za sam fakt wypożyczenia, inaczej niż w przypadku taksówek czy Ubera, gdzie trzeba płacić także za tak zwane „trzaśnięcie drzwiami".

W niedługim czasie Scroot planuje wprowadzić specjalne ceny dla osób regularnie korzystających ze skuterów. Oferowane pojazdy to skutery o pojemności silnika wynoszącej 125 ccm. Oznacza to, że do ich prowadzenia konieczne jest posiadanie prawa jazdy jednej z następujących kategorii: A, A1, A2 lub B (w przypadku kat. B – zgodnie z przepisami kodeksu drogowego od co najmniej trzech lat). Cudzoziemcy powinni dysponować analogicznym dokumentem z kraju pochodzenia lub międzynarodowym. Operator systemu w trakcie rejestracji użytkownika weryfikuje posiadane uprawnienia, pyta także o doświadczenie w prowadzeniu jednośladów. Dolna granica wieku wynosi 21 lat.

– Konieczność posiadania prawa jazdy wynika z obowiązujących przepisów. Ponieważ zależy nam na tym, aby korzystanie z naszych skuterów zapewniało poczucie bezpieczeństwa i komfortu ich kierowcom oraz innym uczestnikom ruchu, ofertę kierujemy przede wszystkim do osób posiadających odpowiednie doświadczenie. Nie chcielibyśmy także, aby stres odbierał przyjemność z samej jazdy – wyjaśnia Michał Michalak.

– Dla wygody użytkowników każdy pojazd jest też objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC, AC i NNW. Co dla wielu osób istotne, jednoślady tego rodzaju dzięki większym rozmiarom oraz mocy silnika zapewniają szybki i wygodny przejazd kierowcy i pasażera. Czyni to z nich ciekawą alternatywę dla taksówek – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym - dodaje Michalak.

zw.com.pl