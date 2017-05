Problemy na Woli i Bemowie

Wymiana nawierzchni ul. Człuchowskiej i prace przy wiadukcie kolejowym na ul. M. Kasprzaka to najważniejsze remonty zaplanowane na ten weekend.

PKP PLK rozpoczęła już prace przy remoncie tzw. linii obwodowej (czyli tej łączącej Warszawę Gdańską z Warszawą Zachodnią) – zmieniły się trasy i rozkłady jazdy pociągów.

W weekend kolejarze zabierają się za rozbiórki wiaduktów kolejowych nad ulicami: M. Kasprzaka, Wolską, Górczewską i Obozową. W ich miejscu wybudowane zostaną zupełnie nowe obiekty. W pierwszej kolejności rozebrane będą wiadukty nad ul. M. Kasprzaka i Wolską. Kolejarze zaplanowali to na cztery kolejne weekendy. Obydwa wiadukty kolejowe składają się z dwóch osobnych konstrukcji, które będą rozbierane oddzielnie.

W tym czasie ze względów bezpieczeństwa ulice pod nimi będą musiały zostać wyłączone z ruchu. I tak, na początek do rozbiórki pójdzie wiadukt nad ul. M. Kasprzaka.

W weekend 26 – 29 maja (od godz. 22 w piątek do poniedziałku do godz. 5) wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie tej ulicy. Jadący od strony Ronda I. Daszyńskiego będą musieli rozjechać się w ul. J. Bema. Podobnie jadący z Bemowa będą mogli tylko skręcić w al. Prymasa Tysiąclecia.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: al. Prymasa Tysiąclecia – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – Towarowa. Lokalnie zamknięty odcinek można ominąć jadąc także z ul. Wolskiej w ul. J. Bema lub Płocką. Zamknięty będzie także chodnik po obydwu stronach jezdni ul. M. Kasprzaka. Prace rozbiórkowe na ul. M. Kasprzaka zostaną dokończone w kolejny weekend: 2-5 czerwca. Wówczas ulica również zostanie zamknięta dla ruchu.

Autobusy linii 105, 109, 136, 155, 171, 178 oraz 190 zostaną skierowane na trasy objazdowe. W tygodniu pomiędzy tymi weekendami oraz w kolejnych tygodniach do końca czerwca obydwie jezdnie ul. M. Kasprzaka będą zwężone o skrajne pasy.

Jezdnia w kierunku Bemowa będzie miała trzy pasy ruchu, a jezdnia w stronę centrum – dwa.

W dwa kolejne weekendy: 9-12 czerwca i 16-19 czerwca rozbierany będzie wiadukt nad ul. Wolską. W tym czasie ulica będzie wyłączona z ruchu. Pod koniec czerwca rozpoczną się prace związane z budową nowych wiaduktów nad ulicami M. Kasprzaka i Wolską. Potrwają one do końca listopada.

W tym czasie obydwie ulice będą zwężone do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. W tym samym czasie, tj. pod koniec czerwca, rozpoczną się prace przy wiadukcie nad ul. Obozową. Będą się one wiązały z czasowym wyłączeniem tej ulicy z ruchu.

Weekend to także wymiana nawierzchni, tym razem na ul. Człuchowskiej na jezdni prowadzącej w kierunku ul. Lazurowej. Ulica będzie zamknięta dla ruchu od piątku, 26 maja od godz. 22 do poniedziałku, 29 maja do godz. 4.00.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Powstańców Śląskich – Górczewska – Lazurowa lub Powstańców Śląskich – Połczyńska – Lazurowa. Ruch w przeciwnym kierunku będzie odbywał się bez utrudnień. Połączenia z ul. Człuchowską nie będą miały ulice: Drogomilska, Okoliczna, Świetlików, W. Raginisa (wyjeżdżający z tych ulic powinni kierować się do ul. W. Borowego i dalej do ul. Legendy) i Karabeli (wyjazd do ul. K. Wyki). Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie.

Autobusy linii 112, 189, 190 i N42 będą kierowane na trasy objazdowe.

