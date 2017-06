Nowe na wakacje

Jeszcze w czerwcu kierowcy pojadą nowym odcinkiem S7 od Nidzicy do granicy z woj. mazowieckim.

Trwa budowa obwodnicy Olsztyna. Inwestycja ma być w całości gotowa za dwa lata

Wre praca na budowie obwodnicy, która ominie Olsztyn od południa. Składać się będzie ona z dwóch odcinków: jednego w ciągu drogi krajowej 16 Olsztyn Zachód–Olsztyn Południe (10 km) i drugiego w ciągu drogi S51 Olsztyn Wschód– Olsztyn Południe (14,7 km).

Obwodnica za rok

– Umowę na I odcinek podpisano w sierpniu 2015 r., a na II w marcu 2016 r. – mówi Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Dodaje, że inwestycja obok samej trasy obejmuje budowę dróg serwisowych, obiektów inżynieryjnych i urządzeń ochrony środowiska oraz remont wybranych dróg lokalnych. Ich sieć połączona zostanie z obwodnicą poprzez węzły Olsztyn Zachód, Olsztyn Południe, Olsztyn Jaroty, Olsztyn Pieczewo i Olsztyn Wschód.

Na I odcinku powstanie 11 obiektów inżynieryjnych, głównie w wiaduktów, ale też przejście dla zwierząt o szerokości 50 m, a na II w sumie 23, m.in. dwa mosty. Wykonawcą robót na I odcinku obwodnicy jest konsorcjum firm Intercor z Zawiercia i Most z Sopotu.

– Obecnie na odcinku Olsztyn Zachód–Olsztyn Południe najintensywniejsze roboty odbywają się głównie na przepustach: przejściach ekologicznych i obiektach mostowych. Wykonawca realizuje także roboty ziemne. Na budowie pracuje 128 sztuk sprzętu budowlanego. Zaawansowanie finansowe robót na tym odcinku wynosi ponad 30 proc. – wylicza Karol Głębocki. Koszt tego odcinka to 387 mln zł, a prace mają się zakończyć w czerwcu 2018 r.

Z kolei II odcinek buduje Budimex, a wartość kontraktu to 913 mln zł. On ma być gotowy w październiku 2018 r. Tu będzie budowany m.in. kosztem 97 mln zł węzeł Pieczewo. Ma być gotowy w czerwcu 2019 r.

– Na budowie odcinka Olsztyn Wschód–Olsztyn Południe pracuje 361 sztuk sprzętu budowlanego ciężkiego i lekkiego. Zaawansowanie finansowe robót to 11 proc. – wylicza rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

100 km w budowie

Dziś na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w budowie jest 108,4 km dróg, a łączna wartość inwestycji to 4,5 mld zł. 83,7 km jest przewidziane do oddania do użytku w 2017 r.

– W tym roku kończy się siedem dużych kontraktów: S7 na odcinkach Miłomłyn–Olsztynek (cztery odcinki), Nidzica–Napierki (dwa odcinki) i S51 Olsztyn–Olsztynek – wylicza Karol Głębocki. Jeszcze przed wakacjami, bo 23 czerwca, kierowcy będą mogli pojechać prawie 23-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S7 od Nidzicy do granicy z woj. mazowieckim. Zaawansowanie robót przekracza 90 proc. Latem udostępniony zostanie też ok. 9-kilometrowy odcinek S7 między Ostródą a Rychnowem.

– Udostępnienie do ruchu pozostałych odcinków ekspresowej siódemki w woj. warmińsko-mazurskim realizowanych przez olsztyński oddział GDDKiA przewidziane jest jesienią – mówi Głębocki.

Zapowiada, że w tym czasie zakończy się też budowa obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 i drogi ekspresowej S51 Olsztyn–Olsztynek. W planach GDDKiA w regionie jest m.in. budowa dróg S16 i S61. W ramach tej pierwszej inwestycji będzie budowany odcinek Borki Wielkie–Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa. Trasa będzie miała 19,7 km. Dostęp do ekspresówki będzie możliwy poprzez węzły Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

– Umowę na wykonanie koncepcji programowej podpisano w styczniu. Za kwotę 3,3 mln zrealizuje ją firma Transprojekt Gdański – podaje Głębocki. Po zakończeniu prac nad koncepcją programową GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na realizację odcinka w systemie „projektuj i buduj". Ma to się odbyć w II połowie 2018 r.

Z kolei na odcinek S16 Mrągowo–Orzysz–Ełk o długości 74 km w lutym został ogłoszony przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Trwa ocena ofert.

W ramach tego zamówienia wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej, będzie też musiał uzyskać tę decyzję dla inwestycji oraz opracować rozwiązania drogowe i mostowe umożliwiające ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj".

W planach olsztyńskiego oddziału GDDKiA jest także budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn–Raczki, która będzie podzielona na trzy odcinki: Szczuczyn–węzeł Ełk Południe (ok. 23 km), węzeł Ełk Południe–węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km) oraz węzeł Wysokie–Raczki (ok. 20 km).

– Trwa przetarg. Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców przed przystąpieniem do prac budowlanych będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji – wylicza przedstawiciel olsztyńskiej GDDKiA.

Plany regionalnej drogowej dyrekcji obejmują także budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego (18 km) w ciągu DK 15. Trwa tam ocena złożonych w przetargu ofert.

