Zbudują podziemne parkingi

Miasto planuje budowę parkingów podziemnych. Pierwszy powstanie na Chłodnej.

Rada Warszawy w ramach programu budowy parkingów na najbliższej sesji przeznaczy na budowę miejskich parkingów 20 mln zł. W sumie na program będzie 200 mln zł, co pozwoli na wybudowanie w ciągu najbliższych lat ok. 10 parkingów na ponad 2 tys. miejsc.

Jako pierwszy możliwy parking do realizacji rozpatrywany jest obiekt na Woli na ul. Chłodnej 36/46. Parking znalazłby się pod boiskiem szkolnym, które będzie remontowane.

Parking ten pomieściłby ok. 225 miejsc parkingowych na dwóch kondygnacjach. Szacunkowy koszt budowy takiego parkingu to ok. 25 mln zł.

W tym roku rozpoczną się przygotowania do budowy, w przyszłym planowane jest już rozpoczęcie prac w terenie.

Drugą analizowaną lokalizacją jest teren między jezdnią ulicy W. Rzymowskiego a Orzycką, przy skrzyżowaniu z ul. Gotarda. Budową parkingów zajmie się pion inwestycyjny Zarządu Transportu Miejskiego, późniejszym zarządzaniem natomiast Zarząd Dróg Miejskich.

Dostępność miejsc będzie można sprawdzić w Systemie Zarządzania Parkowaniem np. za pomocą aplikacji na smartfony. System będzie zbierać informacje o wolnych miejscach w SPPN ale także na wydzielonych innych parkingach miejskich, np. parkingach Zarządu Terenów Publicznych. Ułatwi to znalezienie miejsca do parkowania a tym samym zmniejszy liczbę aut krążących po mieście w poszukiwaniu miejsca – według szacunków ZDM ok. 30 proc. ruchu w centrum generują kierowcy szukający miejsc postojowych.

zw.com.pl