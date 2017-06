Ząbkowska zamknięta

Przez całe wakacje Ząbkowska będzie zamknięta dla ruchu pojazdów. Powód? Festiwal kulturalny "Otwarta Ząbkowska".

autor: Przemek Wierzchowski źródło: Fotorzepa Ząbkowska +zobacz więcej

Od 24 czerwca do 27 sierpnia ul. Ząbkowska pomiędzy ul. Targową a Brzeską będzie zamknięta dla ruchu drogowego. Ruch drogowy na ul. Ząbkowskiej został zamknięty o północy z piątku na sobotę. Ponownie samochody wrócą tam w poniedziałek, 28 sierpnia. Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej, a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej.

Swoje trasy zmieniły autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej jadą ulicami Markowską i Kijowską; linii 156 - w kierunku Metra Młociny - z ul. Kijowskiej skręca w Markowską, a następnie w Ząbkowską, a w kierunku Dworca Wschodniego z Ząbkowskiej jadą Markowską do Kijowskiej. Natomiast autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku Ronda S. Starzyńskiego i Dworca Centralnego - jadą ulicą Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - jadą Targową do Kijowskiej i skręcają w Markowską.

W pierwszy weekend lipca, po raz trzeci, wystartuje letnia odsłona festiwalu Otwarta Ząbkowska. Wydarzenia będą odbywać się podczas pięciu weekendów: 1-2, 15-16 lipca oraz 5-6, 19-20 i 26-27 sierpnia.

W tym czasie Ząbkowska będzie sceną dla różnorodnych działań społeczno-kulturalnych. W ramach festiwalu odbędą się koncerty (m.in. November Project - w formule silent concert), w Ogrodzie Ząbkowska koncerty duetów - osobowości polskiej alternatywy, liczne wydarzenia dla dzieci: warsztaty i teatrzyki, a także akcje performatywne i wydarzenia literackie.

Na pierwszy weekend zaproszono artystów z Ukrainy, Litwy, Białorusi i nie tylko. Weekend 1 i 2 lipca będzie próbą odtworzenia klimatu wielokulturowej atmosfery dialogu i żywej ulicy.

Ponownie zagości na Ząbkowskiej Otwarty Antykwariat oraz Otwarta Strefa Twórców, a w sierpniu odbędzie się tradycyjna już Parada Kundelków i Psów Łaciatych.

W pierwszy weekend festiwalowy otwarta zostanie także oaza zieleni zaaranżowana przez Ambasadę Królestwa Niderlandów i Agencję Promocji Zieleni.

