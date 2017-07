Problemy na Grójeckiej

Drogowcy frezują Grójecką. Wyłączona z ruchu jest jezdnia prowadząca w kierunku centrum.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa Roboty drogowe +zobacz więcej

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ul. Grójeckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. W. Korotyńskiego do ul. S. Banacha. Prace potrwają do 3 lipca do godz. 4.00. Zamknięta dla ruchu będzie jezdnia w kierunku centrum.

Jadący od strony dzielnicy Włochy będą mogli dojechać do skrzyżowania i tutaj będą musieli skręcić w prawo w ul. W. Korotyńskiego. Nie będzie można przeciąć ul. Grójeckiej w ciągu ul. W. Korotyńskiego i skręcić z tej ulicy w lewo: jadący od strony Parku Szczęśliwickiego w kierunku centrum będą musieli skręcić w prawo w kierunku al. Krakowskiej, a jadący od strony ul. Żwirki i Wigury dojadą tylko do ul. W. Skorochód-Majewskiego. Połączenia ze wschodnią jezdnią ul. Grójeckiej nie będzie miała ul. K. Dickensa: jadący od strony Parku Szczęśliwickiego będą musieli skręcić w kierunku al. Krakowskiej, z drugiej strony będzie można dojechać tylko do ul. W. Skorochód-Majewskiego.

Objazd zamkniętej jezdni zostanie poprowadzony ul. A. Pawińskiego. Zalecany jest objazd Al. Jerozolimskimi lub ul. Żwirki i Wigury. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Autobusy linii 128, 154, 186 oraz linii nocnych N01, N38 i N88 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z54 (na trasie PKP Rakowiec 01 – Leżajska 02).

Tramwajarze kontynuują remont trambuspasa na Moście Śląsko-Dąbrowskim – naprawiają ubytki w nawierzchni i wykonują w nowej technologii ok. 50-metrowy testowy odcinek nowej nawierzchni. Wyłączony z ruchu jest fragment trambuspasa. Tramwaje nie kursują al. „Solidarności". Autobusy i samochody jeżdżą sąsiednimi pasami ruchu.

Zmiany w kolejnym etapie prac, wiążące się z całkowitym wstrzymaniem ruchu na moście, których rozpoczęcie zapowiadano od początku lipca zostaną wprowadzone w piątek, 7 lipca.

Z powodu festiwalu Otwarta Ząbkowska zamknięty został ruch samochodów na tej ulicy.

Ulica Ząbkowska pomiędzy ul. Targową a Brzeską we wszystkie weekendy lipca i sierpnia staje się deptakiem.

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej, a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. W weekendy swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską; linii 156 - w kierunku Metra Młociny - z ul. Kijowskiej skręcą w Markowską, a następnie w Ząbkowską, a w kierunku Dworca Wschodniego z Ząbkowskiej pojadą Markowską do Kijowskiej.

Natomiast autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku Ronda S. Starzyńskiego i Dworca Centralnego - pojadą ulicą Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

