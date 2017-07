Zmiany komunikacyjne

Nowe przystanki przy trasie W-Z i remonty dróg. Co nas czeka w weekend?

Na trasie W-Z przy Starym Mieście powstaną nowe przystanki. Na wspólnym tramwajowo-autobusowym przystanku pasażerowie będą mieli dla siebie wyniesioną do poziomu wejścia do pojazdu platformę przystankową, która będzie połączona z chodnikiem.

Dzięki temu będą mogli wygodnie wsiadać i wysiadać z niskopodłogowych tramwajów i autobusów. Autobusy będą mogły podjechać blisko do krawędzi platformy bo jej brzeg wyznaczy specjalny, wyprofilowany krawężnik.

Samochody na wysokości przystanków będą musiały wjechać na wyniesioną platformę przystankową co poprawi bezpieczeństwo – konieczna będzie uważniejsza jazda i zmniejszenie prędkości.

Prace przy zmianie organizacji ruchu na wysokości przystanków będą się odbywały równocześnie z remontem trambuspasa na moście. Tramwaje Warszawskie naprawią ubytki w nawierzchni i wykonają w nowej technologii ok. 50-metrowy testowy odcinek nawierzchni. Nowa testowana nawierzchnia będzie betonowa i zespolona ze zbrojeniem płyty mostu.

Wszystkie te prace wymagają zamknięcia dla ruchu wiaduktu i Mostu Śląsko-Dąbrowskiego od wylotu tunelu do ul J. Sierakowskiego. Ten odcinek trasy W-Z będzie nieprzejezdny od 7 lipca od godz. 5.00 do 20 lipca. Na Pradze samochody będą kierowane na ul. J. Sierakowskiego. Na lewym brzegu Wisły możliwy będzie dojazd al. „Solidarności" do ul. Nowy Zjazd i do Wisłostrady oraz wjazd ul. Grodzką na al. „Solidarności" w kierunku pl. Bankowego. Nie będzie można wjechać na most z Wisłostrady. Objazdy zostaną poprowadzone do Mostu Świętokrzyskiego lub Mostu Gdańskiego. Od 21 lipca przywrócony zostanie ruch samochodowy, tramwaje wrócą na trasę W-Z w końcu lipca. We wszystkich etapach most będzie normalnie dostępny dla pieszych.

Od piątku 7 lipca, od początku kursowania linii dziennych, zmienią się trasy linii autobusowych 160, 190, 527 oraz Z-3, a także linii nocnych: N11, N16, N21, N61, N66, N71. Ponadto, zostaną uruchomione autobusowe linie zastępcze Z-7 (kursująca na trasie: z Dworca Wileńskiego przez Most Świętokrzyski i Trakt Królewski do pętli Esperanto) oraz Z90 (kursująca na trasie: CH Marki – Dw. Wileński – Dw. Wschodni).

Autobusy linii 160 oraz nocnych: N11, N16, N21, N61, N66 i N71 skręcą przy Szpitalu Praskim z al. „Solidarności" w ul. J. Sierakowskiego i pojadą dalej ul. ks. I. Kłopotowskiego (powrót ul. S. Okrzei) do ul. Wybrzeże Szczecińskie i Mostu Świętokrzyskiego. Następnie będą jeździły ul. Tamka do Świętokrzyskiej i dalej swoją trasą. Linia 190 dojedzie tylko do Ronda I. Daszyńskiego - na praskim odcinku zastąpi ją autobus Z90, który będzie jechał ul. Radzymińską i al. „Solidarności", skręci w ul. Targową i ul. Kijowską dojedzie do krańca DW. WSCHODNI (KIJOWSKA). Na takiej samej trasie będzie kursowała linia 527. Autobusy linii Z3 od 10 lipca będą dojeżdżały do przystanków METRO RATUSZ ARSENAŁ. Ponadto, zostaną uruchomione autobusowe linie zastępcze Z-7 (kursująca na trasie: z Dworca Wileńskiego przez Most Świętokrzyski i Trakt Królewski do pętli Esperanto) oraz Z90 (kursująca na trasie: CH Marki – Dw. Wileński – Dw. Wschodni).

W najbliższy weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ul. Radzymińskiej na odcinku od ul. Bukowieckiej do ul. Łodygowej. Wschodnia jezdnia (czyli prowadząca w kierunku Marek) na tym fragmencie będzie zamknięta od piątku, 7 lipca od godz. 22.00 do poniedziałku, 10 lipca do godz. 4.00.

Ruch będzie odbywał się po drugiej jezdni, na której będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku granicy miasta przejadą na drugą jezdnię przez przewiązkę za skrzyżowaniem z ul. Rzewińską, a na właściwą jezdnię wrócą na skrzyżowaniu z ul. Łodygową. Zamknięty będzie wyjazd na ul. Radzymińską z ulic Rzewińskiej, Bukowieckiej, Tarnogórskiej i Tużyckiej. Skrzyżowanie z ulicami Łodygową i Młodzieńczą będzie czynne.

zw.com.pl