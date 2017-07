W tych miejscach będą korki

Wiemy, gdzie drogowcy planują roboty, a także odbędą się imprezy masowe, które spowolnią ruch pojazdów.

Trwa modernizacja torowiska na ul. Obozowej, remont torowiska tramwajowo-autobusowego na moście Śląsko-Dąbrowskim. Od dzisiaj rozpoczyna się modernizacja torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich przy pl. S. Starynkiewicza.

W Al. Jerozolimskich tramwajarze wymienią rozjazd na skrzyżowaniu Alej i ul. W.H. Lindleya/pl. S. Starynkiewicza. W pierwszym etapie prac nie będzie przerw w kursowaniu tramwajów, będą natomiast zmiany w ruchu drogowym.

Od 20 lipca zamknięty będzie przejazd przez tory w Al. Jerozolimskich pomiędzy ul. Żelazną a ul. W.H. Lindleya i pl. S. Starynkiewicza. Jadący ul. Żelazną będą musieli skręcić w prawo w Al. Jerozolimskie w kierunku pl. A. Zawiszy. Natomiast wyjeżdżający z ul. W.H. Lindleya będą mogli tylko skręcić w Al. Jerozolimskie w kierunku al. Jana Pawła II.

Objazd będzie poprowadzony ulicami Towarową i Raszyńską lub al. Jana Pawła II i ul. T. Chałubińskiego. Dodatkowo, w rejonie skrzyżowania zwężona o jeden pas będzie jezdnia Al. Jerozolimskich w kierunku centrum. Skręt z Alej w prawo na pl. S. Starynkiewicza będzie zamknięty do 5 sierpnia.

Wszystkie utrudnienia w tym miejscu potrwają do 18 sierpnia. Prace tramwajarzy skoordynowane są z wymianą nawierzchni planowaną przez drogowców. Po zakończeniu robót przy torowisku, w weekend 19-20 sierpnia, zaplanowana jest wymiana nawierzchni południowej jezdni Al. Jerozolimskich (w kierunku centrum) na odcinku od pl. A. Zawiszy do pl. S. Starynkiewicza.

Autobusy linii 157 i 159 zostaną skierowane na trasy objazdowe: 157 w kierunku krańca Gwiaździsta od pl. A. Zawiszy pojadą ulicą Towarową, Srebrną, Twardą do Żelaznej; 159 w kierunku krańca Blue City pojadą ul. Koszykową i Raszyńską. Tramwaje nie będą jeździły Alejami Jerozolimskimi w niedzielę 30 lipca. Wtedy tramwajarze zamontują rozjazd nakładkowy w Al. Jerozolimskich po zachodniej stronie ronda Czterdziestolatka i od poniedziałku 31 lipca dwukierunkowe tramwaje będą jeździły pomiędzy Rondem J. Waszyngtona a Dworcem Centralnym. Normalny ruch tramwajowy wróci w Aleje Jerozolimskie od 21 sierpnia.

Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie w weekend prace nad wymianą nawierzchni na ul. Bartyckiej. Ze względu na zakres prac, roboty zostały podzielone na etapy. Od piątku, 21 lipca od godz. 22.00 do poniedziałku, 24 lipca do godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Bartycka na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Pod Kopcem. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Czerniakowska - Trasa Siekierkowska (al. J. Becka) - Polska - Gościniec.

Trasa autobusów linii 167 zostanie skrócona do krańca Torwar. Trasę zmieni linia 108. Na zamkniętym odcinku ulicy zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni wraz ze wzmocnieniem podbudowy. Tam, gdzie to niezbędne, planowane są drobne prace brukarskie.

Od piątku, 21 lipca od godz. 23.00 zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie ulic Konstruktorskiej i Racjonalizacji. Trwają tu prace związane z budową ronda. Objazd możliwy będzie ul. Wołoską. Prace potrwają do 30 lipca. Autobusy linii 218, N33, N36 i Z-2 zostaną skierowane na trasy zmienione.

Na ul. M. Kasprzaka rozpocznie się budowa szybu wydobywczego dla dla tarcz TBM drążących tunele II linii metra. Tarcze będą drążyły tunele z budowanej stacji Księcia Janusza w kierunku stacji Rondo Daszyńskiego. Gdy dotrą na ul. M Kasprzaka i skończą pracę trzeba będzie je wyjąć spod ziemi. Dlatego na końcu komory torów odstawczych za stacją wybudowany zostanie szyb przez który dźwig wydobędzie rozmontowane tarcze na powierzchnię.

Na początku prac przy budowie szybu, od 24 lipca w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na odcinku pomiędzy ulicami Karolkową i Skierniewicką wyłączone z ruchu będą skrajne lewe pasy (wzdłuż torowiska tramwajowego) obydwu jezdni ul. M. Kasprzaka.

We wrześniu planowane są następne zmiany w ruchu. Także od poniedziałku, na około dwa lata, wyłączony zostanie ruch tramwajów w ciągu Prosta - M. Kasprzaka - Skierniewicka, na odcinku od Ronda ONZ do ul. Wolskiej.

W piątek, 21 lipca na stadionie PGE Narodowym odbędzie się koncert zespołu Depeche Mode. Od godziny 17.00 do 20.30 wyłączony z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Księcia Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony zostanie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu koncertu, w przypadku gdy wielu uczestników będzie wracało do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu Mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy Rondem gen. Ch. de Gaulle'a a Rondem J. Waszyngtona.

