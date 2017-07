Bliżej autostrada A2 na wschód od Warszawy

We wtorek zostały podpisane kontrakty na projekt i budowę kolejnych dróg, w tym autostrady A2 ze stolicy w stronę Białej Podlaskiej.

autor: Seweryn Sołtys źródło: Fotorzepa źródło: Rzeczpospolita Budowa nowych odcinków zacznie przyspieszać +zobacz więcej

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podpisano umowy na odcinek A2 od Warszawy do Mińska Mazowieckiego, węzeł Lubelska w ciągu drogi ekspresowej S17 oraz na przebudowę drogi krajowej nr 61 w Legionowie.

Szczególne znaczenie będzie mieć wydłużanie autostrady A2. – Dzięki decyzji rządu o zwiększeniu limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych, ta trasa będzie budowana do Białej Podlaskiej – zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Realizacja blisko 15-km odcinka będzie obejmować budowę dwóch jezdni autostradowych wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych, budowę miejsca obsługi podróżnych oraz obwodu utrzymania autostrady. Trasę wybuduje Polaqua za przeszło 0,5 mld zł. Ma się z tym uporać do czerwca 2020 r.

Cztery miesiące później ma być gotowy węzeł Lubelska, który połączy południową obwodnicę Warszawy (w ciągu S2) ze wschodnią obwodnicą (S17) i autostradą A2. Dwukilometrowe, dwupoziomowe połączenie dróg ułatwi ruch w kierunku Terespola, Białegostoku i Lublina. Przedsięwzięcie ma zrealizować PORR, a koszt inwestycji to 190 mln zł.

Wiadukt w Legionowie powinien być gotowy w sierpniu 2020 r. Kontrakt z firmą Skanska obejmuje budowę dwujezdniowej drogi o długości ok. 1,8 km wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami bezpieczeństwa ruchu. Umowa jest warta 45,7 mln zł.

Wszystkie trzy podpisane we wtorek kontrakty znalazły się w zaktualizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014–2023. Program przyjęty przez rząd w połowie lipca uwzględnia inwestycje, na których realizacje ma pozwolić zwiększenie limitu finansowego ze 107 do 135 mld zł. Do listy dodano m.in. budowę drogi ekspresowej S17 Piaski–Hrebenne, a także budowę obwodnic, w tym Olesna, Chełma, Opatowa, Nowego Sącza i Chełmca czy obwodnice Poręby i Zawiercia.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z oszczędnościami uzyskiwanymi podczas rozstrzygania przetargów na listę będą trafiać kolejne zadania.

"Rzeczpospolita"