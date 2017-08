Ekspresówka dłuższa

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę kolejnego odcinka trasy S17.

Prace ruszą na 13 kilometrach drogi od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina podzielona jest na trzy części.

Wydane przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy trzeciego odcinka (od ok. 28 km do ok. 41 km trasy), biegnącego od Kołbieli do Garwolina. Projekt budowlany obejmuje m.in. budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej i węzła drogowego „Lipówki" (na skrzyżowaniu projektowanej drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 805) oraz przebudowę dróg powiatowych i gminnych. Ponadto powstaną nowe wiadukty, kładki dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy i zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe. Inwestor wybuduje również system odwadniania, przepusty drogowe oraz przejścia dla pieszych i zwierząt

