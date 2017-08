Ruszy budowa drogi do Grójca

Zapadły decyzje o zaprojektowaniu i budowa południowego wylotu z Warszawy trasy S7 do Grójca.

Kontrakty podpisano w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w obecności Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza. - Cieszę się, że udaje się nam realizować złożone deklaracje, że Polska potrzebuje spójnego rusztu komunikacyjnego, który pozwoli bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się w ruchu pasażerskim i towarowym na osi północ – południe. Droga ekspresowa S7 jest uzupełnieniem sieci w centralnej Polsce, dzięki której łączymy w sposób bardzo bezpieczny, komfortowy porty Trójmiasta, północną Polskę, Bałtyk z południem Europy – powiedział Minister Andrzej Adamczyk.

Wicewojewoda Artur Standowicz podkreślił, że na budowę trasy S7 szczególnie czekają mieszkańcy regionu radomskiego. Wszyscy, którzy podróżują z południa do Warszawy i z Warszawy na południe doskonale wiedzą jak wygląda podróż starym odcinkiem siódemki, szczególnie w okolicy Wólki Kossowskiej, gdzie częste są światła, trasa się korkuje, a ruch jest spowolniony.

- Dzięki tej inwestycji, szczególnie wybudowaniu odcinka trasy S7 częściowo w nowym śladzie, podróż w kierunku południowym i z tego kierunku, stanie się komfortowa i bezpieczna dla wszystkich podróżujących. Po zakończeniu budowy tego odcinka droga ekspresowa S7 na terenie południowego Mazowsza będzie kompletna - dodają urzędnicy.

Budowa południowego wylotu trasy S7 Warszawa – Grójec została podzielona na trzy zadania:

Zadanie A dotyczy odcinka o długości ok. 6,64 km od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem): Wykonawca Robót: Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o. o, Construcciones Rubau S.A., Wartość kontraktu: 221,4 mln zł brutto, Parametry techniczne: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu, Węzły drogowe: w. Zamienie; w. Lesznowola, Obiekty inżynierskie: 8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa.

Zadanie B dotyczy odcinka o długości ok. 14,8 km od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem): Wykonawca Robót: IDS-BUD S.A., Wartość kontraktu: 388,7 mln zł brutto, Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu, Węzły drogowe: w. Antoninów; w. Złotokłos; w. Tarczyn Północ, Obiekty inżynierskie: 13 wiaduktów, 3 mosty, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową, Remont istniejącej DK 7: ok. 17 km.

Zadanie C dotyczy odcinka o długości ok. 7,9 km od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca: Wykonawca Robót: Mota-Engil Central Europe S.A., Wartość kontraktu: 203,4 mln zł brutto, Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu, Węzły drogowe: w. Tarczyn Południe, Obiekty inżynierskie: 10 wiaduktów, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową. Zadaniem wykonawców będzie wybudowanie dwujezdniowej trasy ekspresowej o łącznej długości ok. 29 km. Dostępność do drogi będzie możliwa poprzez węzły drogowe: węzeł Zamienie; węzeł Lesznowola; węzeł Antoninów; węzeł Złotokłos; węzeł Tarczyn Północ; węzeł Tarczyn Południe. Wybudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace projektowe i roboty będą trwać 34 miesiące (z wyłączeniem miesięcy zimowych). 16 miesięcy przewidziano na projektowanie i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID wyda Wojewoda Mazowiecki).

Realizacja robót ma zająć 18 miesięcy – od marca 2019 do marca 2021.

zw.com.pl