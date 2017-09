Metro wstrzymuje ruch aut

Na Woli, Targówku i Pradze Południe trwa rozbudowa II linii metra co wiąże się ze zmianami w ruchu drogowym.

Plac budowy stacji metra „Księcia Janusza" obejmuje ul. Górczewską pomiędzy ul. Deotymy a wjazdem do centrum handlowego. Na tym odcinku możliwy jest wyłącznie ruch autobusów, taksówek i pojazdów z identyfikatorami MW. Natomiast na wysokości Parku Moczydło budowana jest wentylatornia i zamknięta została jezdnia ul. Górczewskiej normalnie prowadząca w stronę Bemowa.

Ruch w obydwu kierunkach odbywa się na drugiej jezdni. Ulicą Elekcyjną w kierunku południowym, czyli do ul. Wolskiej mogą poruszać się wszyscy bez ograniczeń, na skrzyżowaniu z ul. Wolską muszą się rozjechać w prawo lub w lewo. Wjazd na ul. Elekcyjną w kierunku północnym (w ciągu dnia) możliwy jest tylko autobusów, taxi i MTON.

Autobusy z Nowego Bemowa oraz z osiedla Jelonki zostały skierowane na trasy objazdowe prowadzące ul. Elekcyjną, M. Kasprzaka i Prostą. Autobusy z rejonu ul. Redutowej i Jana Olbrachta zamiast ul. Górczewską kursują ulicami Redutową, M. Kasprzaka i Prostą.

W celu ułatwienia dojazdu do centrum oraz do metra mieszkańcom Jelonek została wzmocniona komunikacja autobusowa na ul. Połczyńskiej i M. Kasprzaka, a ul. Wolską jeździ więcej tramwajów. Na ulicach Elekcyjnej, Połczyńskiej, M. Kasprzaka i Prostej (do Ronda I. Daszyńskiego) został wytyczony buspas.

Plac budowy stacji „Młynów" całkowicie zajmuje ul. Górczewską od ul. Płockiej do al. Prymasa Tysiąclecia, a budowa stacji „Płocka" wiąże się z zamknięciem ul. Płockiej na odcinku od ul. Wolskiej do Ludwiki. Dodatkowo, na ul. M. Kasprzaka trwa budowa szybu wydobywczego dla tarcz TBM drążących tunele II linii metra.

Tarcze będą drążyły tunele z budowanej stacji Księcia Janusza w kierunku stacji Rondo Daszyńskiego. Gdy dotrą na ul. M. Kasprzaka i skończą pracę trzeba będzie je wyjąć spod ziemi. Dlatego na końcu komory torów odstawczych za stacją wybudowany zostanie szyb, przez który dźwig wydobędzie rozmontowane tarcze.

Zamknięty dla ruchu został fragment północnej jezdni ul. M. Kasprzaka za skrzyżowaniem z ul. Karolkową. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się tymczasową jezdnią wybudowaną w pasie dzielącym. Dodatkowo, w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na odcinku pomiędzy ulicami Karolkową a Skierniewicką wyłączone z ruchu są skrajne lewe pasy (wzdłuż torowiska tramwajowego) obydwu jezdni ul. M. Kasprzaka.

Tramwaje nie kursują ulicami Prosta – M. Kasprzaka – Skierniewicka na odcinku od Ronda ONZ do ul. Wolskiej.

Na Targówku trwa budowa dwóch stacji metra. Wyłączone z ruchu są skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ulicami Trocką i M. Ossowskiego. Objazd zamkniętych ulic prowadzi ulicami Gorzykowską, Handlową i Kołową. Na ul. Gorzykowskiej i Handlowej (pomiędzy Kołową a Święciańską, w kierunku Radzymińskiej) funkcjonuje bus pas. Na Pradze zamknięty jest jednokierunkowy fragment ul. Targowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wileńską i 11 Listopada. Objechać go można jadąc ulicami: Wileńska – Inżynierska; al. „Solidarności" – Jagiellońska – Ratuszowa lub al. „Solidarności" – Szwedzka. Autobusy linii: 166, 169, 170, 338 oraz nocnej N03 skręcają z ul. Targowej w ul. Wileńską i dalej jadą ul. Inżynierską. Natomiast linie nocne N14 i N64 kursują al. „Solidarności" i ul. Jagiellońską.

Nadal będą trwały roboty na Trasie Świętokrzyskiej – prawie gotowy jest już nowo wybudowany odcinek pomiędzy Kijowską a Zabraniecką, otwarcie we wrześniu. Na ul. J. Zamoyskiego trwają prace związane z budową kolejnego odcinka trasy.

We wrześniu planowane jest przełożenie ruchu na nową jezdnię i rozpoczęcie przebudowy starej jezdni ul. Lazurowej.

Roboty będą trwały także na ciągu Marsa-Żołnierska. Kierowcy jeżdżą już nową jezdnią ul. Żołnierskiej (rozpoczęła się przebudowa starej). Do połowy września zwężona będzie ul. Rekrucka – ruch będzie możliwy tylko w kierunku Korkowej, objazd do Marsa będzie odbywał się ul. Okularową. Jeszcze w tym roku planowane jest włączenie do ruchu nowego wiaduktu. Do 9 września zamknięta dla ruchu jest ul. Namysłowska od ul. Ratuszowej do ul. S. Starzyńskiego.

Węziej jest także na ul. Marynarskiej, trwa przebudowa tej ulicy. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał już umowę na modernizację ul. Łodygowej i przygotowuje się do zawarcia umowy z wykonawcą przebudowy ul. Głębockiej.

