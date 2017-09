POW może być budowana

Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy.

Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na budowę ok. 7,5 km Południowej Obwodnicy Warszawy w dzielnicy Wawer i gminie Wiązowna (od węzła Wał Miedzeszyński - bez węzła, do węzła Lubelska - bez węzła) Decyzja dotyczy drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska zadanie „C".

Jak zaznaczają urzędnicy decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt inwestycji zakłada budowę m.in.: wiaduktów oraz estakad, sieci kanalizacji deszczowej i barier ochronnych, obejmuje również budowę wjazdów awaryjnych oraz obiektów systemu zarządzania ruchem.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, a na terenie Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi połączenie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. To także połączenie Trasy Armii Krajowej z węzłem A2 Konotopa do Gdańska i Białegostoku

