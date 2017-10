Dodatkowe pieniądze na metro

Władze Warszawy podpisały umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej miejskich inwestycji komunikacyjnych.

Prawie dwa miliardy złotych zostanie przeznaczonych na rozbudowę II linii metra i zakup taboru. Do obecnie budowanych stacji (trzech na Woli oraz trzech na Pradze-Północ i Targówku) dojdą trzy stacje na północy (roboczo nazywane „Zacisze" pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną, „Kondratowicza" przy skrzyżowaniu ulicy św. Wincentego i L. Kondratowicza oraz „Bródno" przy skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza i Rembielińskiej) oraz dwie na zachód (roboczo nazywane „Wola Park" przy skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej i T. Krępowieckiego oraz „Powstańców Śląskich" przy skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej i Powstańców Śląskich).

To razem ok. 6 km nowej trasy. W ramach dofinansowania kupionych zostanie także 17 nowych pociągów metra.

Budowa 3+2 dla odcinka wschodniego będzie oznaczała zakończenie II linii, natomiast na Bemowie w planach są jeszcze trzy stacje oraz nowa stacja techniczno-postojowa zlokalizowana w Morach.

Tramwaje Warszawskie dostaną z UE ponad 600 mln zł dofinansowania do budowy linii tramwajowej do Wilanowa i na Gocław, kupno 68 tramwajów i budowę zajezdni na Annopolu. To największe inwestycje tramwajowe w Polsce. Linia do Wilanowa (dofinansowanie 554 638 744,87 zł) będzie miała niemal 12 km długości i 18 przystanków. Jej trasa prowadzi od Dworca Zachodniego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., Rakowiecką, Belwederską i Jana III Sobieskiego do osiedli mieszkaniowych na dawnych polach wilanowskich.

Tramwaje Warszawskie zaplanowały także budowę dwóch odgałęzień - ulicą J. Gagarina na Sielce i św. Bonifacego na Stegny. Projekt to także zakup 50 dwukierunkowych tramwajów i budowa zajezdni tramwajowej na Annopolu. Linia na Gocław (dofinansowanie 61 990 000 zł) o długości niemal 4 km, z ośmioma przystankami pobiegnie od al. J. Waszyngtona wzdłuż wschodniego brzegu Kanału Wystawowego, potem korytarzem al. Tysiąclecia, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i skończy się pętlą w okolicach Trasy Siekierkowskiej.

Dodatkowo w ramach projektu wykonana zostanie przebudowa trasy tramwajowej w al. J. Waszyngtona na odcinku rondo J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna oraz kupionych 18 tramwajów jednokierunkowych.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przygotowuje przebudowę ok. kilometrowego odcinka ul. Wał Miedzeszyński od skrzyżowania z Traktem Lubelskim do węzła z przyszłą trasą S2 (Południowa Obwodnica Warszawy) w rejonie ul. Ogórkowej. Unia Europejska dofinansuje tę budowę kwotą 40 313 006,04 zł.

Wał Miedzeszyński będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i trasy rowerowe, jezdnie lokalne, odwodnienie, oświetlenie, będzie także nowa zieleń. W ten sposób układ dróg miejskich w tym rejonie zostanie połączony z POW. Obecnie trwa postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Prace budowlane mają ruszyć w II połowie 2018 r.

