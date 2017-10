Zmiany na drogach

W Wilanowie, Ursusie, Rembertowie i na Targówku z powodu remontów kierowcy nie wszędzie będą mogli wjechać na drogi.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa Roboty drogowe +zobacz więcej

Ekipy Zarządu Dróg Miejskich wymienią nawierzchnię na dwóch ulicach – Nałęczowskiej i Zabranieckiej. Prace będą trwały od piątku, 13 października od godz. 22.00 do poniedziałku, 16 października do godz. 4.00.

Zamknięta będzie ul. Nałęczowska na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Powsińskiej. Połączenia z nią nie będą miały wszystkie ulice poprzeczne (Niemirowska, Zdrojowa, Podgórska, Buska, Żegiestowska i Klarysewska – wyjeżdżający z nich mogą kierować się w stronę ul. Okrężnej lub Goplańskiej). Objazdy zamkniętej ulicy zostaną poprowadzone ulicami: Jana III Sobieskiego – św. Bonifacego – Powsińska lub Wiertnicza – al. Wilanowska – Jana III Sobieskiego. W miarę postępu prac utrzymane będzie przejście dla pieszych przez jezdnię.

Nowa nawierzchnia zostanie wzmocniona specjalną siatką. W ramach prac wyremontowane będą także chodniki (ponad 4500 m kw.) na całej długości ulicy oraz zatoki postojowe. Te prace zakończa się jeszcze w październiku.

Drogowcy wrócą na ul. Zabraniecką – będą pracowali na odcinku od budowanej Trasy Świętokrzyskiej do torów kolejowych. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny.

Od piątku, 13 października od godz. 22.00 do poniedziałku, 16 października do godz. 4.00 niemożliwy będzie przejazd ul. Łysakowską pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Korkową a ul. J. Skrzyneckiego. Ulica Łysakowska będzie zamknięta w rejonie skrzyżowań z ulicami Bychowską i Karpacką – w tych miejscach wybudowane zostaną przejścia dla pieszych z azylami (jest to projekt z Budżetu partycypacyjnego). Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Korkowa – Kościuszkowców – B. Czecha.

Od piątku, 13 października od godz. 23.45 do poniedziałku, 16 października do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Cierlicka na odcinku od Traktorzystów do Wiosny Ludów czyli jezdnia pod wiaduktem kolejowym. W ramach remontu linii kolejowej nr 447 prowadzone będą prace na wiadukcie, które wymagają weekendowego zamknięcia ruchu na jezdni pod konstrukcją.

Od strony ulic Lalki i T. Kościuszki możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji. Objazdy ul. Cierlickiej zostaną poprowadzone ulicami: T. Kościuszki lub W. Sławka i dalej Dzieci Warszawy i Ryżową do al. 4 Czerwca 1989 r. i Traktorzystów. Z powodu remontu przejścia podziemnego ruch na ul. Traktorzystów odbywa się wahadłowo. Autobusy linii 177, 187, 517, N35 i N85 będą kursowały zmienionymi trasami. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dwie autobusowe linie zastępcze: · Z-7: Ursus -Niedźwiadek – Orląt Lwowskich – Keniga – Warszawska – Jagiełły – Traktorzystów – al. 4 Czerwca 1989 r. – Poczty Gdańskiej – Dzieci Warszawy – Skoroszewska – zawrotka na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Skoroszewska/ Starodęby/ Sławoja-Składkowskiego - Skoroszewska – Skorosze oraz Z17: PKP Ursus – Regulska – Spisaka – Kompanii Kordian – Pużaka – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Al. Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Kopińska - Grójecka – Al. Jerozolimskie – Bracka – Pl. Trzech Krzyży.

W piątek, 13 października o godz. 22.00 zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej. Przed skrzyżowaniem wyłączony z ruchu zostanie skrajny lewy pas południowej jezdni ul. Marsa służący do skrętu z ul. Marsa (dla jadących od strony ul. Płowieckiej) w ul. Żołnierską. Skręt w ul. Żołnierską będzie możliwy ze środkowego pasa, natomiast skrajny prawy pas będzie służył jazdy prosto ul. Marsa w kierunku Starego Rembertowa lub skrętu w prawo w ul. Rekrucką.

Dodatkowo, w trakcie prowadzonych prac budowlanych, ze względów bezpieczeństwa, czasowo zamykane będą przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Marsa (czynne będzie przejście na skrzyżowaniu z ulicami Chełmżyńską i Okularową). Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 20 października.

zw.com.pl