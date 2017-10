Coraz bliżej dróg ekspresowych

Obwodnica Chełma oraz budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Piaski–Hrebenne to kolejne wielkie inwestycje w regionie.

źródło: AdobeStock Inwestycje drogowe na Lubelszczyźnie znacząco poprawią skomunikowanie regionu z resztą kraju +zobacz więcej

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk 14 września zatwierdził programy inwestycyjne dla tych przedsięwzięć drogowych. To oznacza zabezpieczenie środków finansowych na realizację prac przygotowawczych. W Krajowym Funduszu Drogowym na lata 2014–2023 przeznaczono na ten cel 5,3 mld zł.

Droga S17 to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w regionie, będąca częścią międzynarodowego szlaku E372.

Zgodnie z zapowiedzą Ministerstwa Infrastruktury modernizacji do drogi ekspresowej doczeka się 113,3-kilometrowy odcinek S17 z Piask do Hrebennego. W ramach zadania mają powstać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z obwodnicą Zamościa. Na niektórych odcinkach droga będzie miała nowy przebieg. Trasa ma być gotowa w 2024 roku.

Tomaszów i Chełm czekają na obwodnicę

Wcześniej, bo w połowie 2021 roku, kierowcy mają zacząć korzystać z obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. GDDKiA wybrała już wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę (193,5 mln zł) na zaprojektowanie i budowę obwodnicy złożyła Mota-Engil Central Europe. Umowa ma być podpisana do końca roku. Jednojezdniowa obwodnica o długości ok. 9,6 km przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu drogi krajowej nr 7 węzeł Tomaszów Południe. Nad doliną rzeki Sołokii droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

– To inwestycja, na którą miasto czeka już kilkanaście lat – mówi Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Dziś przez Tomaszów Lubelski przejeżdża na dobę około 20 tys. aut. Miasto jest przeładowane ciężarówkami i samochodami osobowymi sunącymi od i do drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Innej drogi, pozwalającej ominąć miasto, nie ma. Zakorkowana droga krajowa biegnąca przez miasto to także zagrożenie bezpieczeństwa, kolizje, wypadki, potrącenia pieszych.

Obwodnicy doczekają się też mieszkańcy Chełma. Obwodnica ma mieć długość 17 km i omijać miasto po północnej stronie. W ciągu drogi krajowej S12 planowane jest tu wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod trzeci pas.

Resort infrastruktury zabezpieczył środki na prace przygotowawcze obejmujące opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie „projektuj i buduj", wykonanie opracowań geologicznych oraz archeologicznych badań powierzchniowych. Inwestycja ma już decyzję środowiskową. Ministerstwo infrastruktury i Budownictwa zakłada, że obwodnica Chełma udostępniona zostanie kierowcom w 2024 roku.

– To inwestycja wręcz niezbędna z uwagi na konieczność odciążenia miejskich ulic z ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Budowa obwodnicy wraz z drogą ekspresową Piaski–Dorohusk będzie miała także istotne znaczenie dla dostępności komunikacyjnej Chełma, a co za tym idzie, atrakcyjności terenów inwestycyjnych – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma.

Z informacji ministerstwa wynika bowiem, że rozpoczną się również prace przygotowawcze do budowy 62-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 na odcinku Piaski-Dorohusk do przejścia granicznego z Ukrainą. To ważny szlak komunikacyjny łączący region z centralną Polską. Właśnie rusza proces przygotowawczy do tej inwestycji. Chodzi o opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Te prace zaplanowano na lata 2018–2020. Realizacja prac budowlanych jest natomiast uzależniona od oszczędności w Krajowym Funduszu Drogowym.

Co z Via Carpatią

Ważna dla regionu jest też trasa S19, która docelowa ma stać się fragmentem międzynarodowego szlaku Via Carpatia, przebiegająca z południa na północ Polski. Ta inwestycja ułatwia dojazd z Lublina nie tylko do Rzeszowa, ale też autostrady A4, biegnącej przez Kraków, Górny Śląsk i Wrocław na zachód Europy.

Obecnie ukończono kilka odcinków drogi S19 na Podkarpaciu. W sierpniu GDDKiA wybrała wykonawców trzech odcinków lubelskiej nitki S19. To fragment trasy od końca obwodnicy Kraśnika do granicy województwa, łącznie 33 km. Na kolejne trzy odcinki, od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika (42 km), jest przygotowywana dokumentacja potrzebna do zaproszenia wykonawców do składania ofert cenowych. Umowy w systemie „projektuj i buduj" na cały 75-kilometrowy lubelski odcinek S19 mają zostać podpisane w tym roku.

Kierowcy mają skorzystać ze zmodernizowanej trasy S19 w 2021 roku.

Do tych wielkich projektów drogowych trzeba doliczyć modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Lublin–Otwock. To największy projekt kolejowy w Polsce, wart 3,5 mld zł. Modernizacja 150 km torów potrwa do 2020 roku i ma doprowadzić do skrócenia czasu podróży z obecnych 2 godzin i 15 minut do półtorej godziny.

"Rzeczpospolita"