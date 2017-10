Jak bezpiecznie dojechać na cmentarz

W okolice stołecznych nekropolii najlepiej dojechać komunikacja miejską. Oto nasz informator jak się poruszać w pobliżu cmentarzy.

W dniach 28 – 30 października oraz w dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada w pobliżu warszawskich nekropolii priorytet będzie miała komunikacja miejska, ulice przy cmentarzach zostaną wyłączone z ruchu, a w ich pobliżu powstaną parkingi.

CMENTARZ BRÓDNOWSKI

W dniach 28 i 29 października (sobota i niedziela) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice: św. Wincentego od Ronda Żaba do ul. Gilarskiej, Gościeradowska, Smoleńska od ul. św. Wincentego do ul. Witebskiej, Kołowa od św. Wincentego do Handlowej, Borzymowska od ul. św. Wincentego do ul. Gościeradowskiej.

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice: Rondo Żaba, 11 Listopada od ul. Letniej do ul. S. Starzyńskiego, św. Wincentego od Ronda Żaba do ul. Gilarskiej, św. J. Odrowąża i P. Wysockiego od Ronda Żaba do W. Syrokomli, Matki Teresy z Kalkuty od ul. P. Wysockiego do M.K.Ogińskiego oraz od ul. Rembielińskiej do św. Wincentego, Chodecka od ul. Matki Teresy z Kalkuty do Wyszogrodzkiej, Smoleńska od ul. św. Wincentego do ul. Witebskiej, Gościeradowska, Kołowa od św. Wincentego do Handlowej.

Ponadto, w dniach 28 – 29 października i 1 listopada na ulicach Rembielińskiej (od ul. Julianowskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty), M.K.Ogińskiego (od ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Siedzibnej) i Smoleńskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Ruch indywidualny kierowany będzie od ul. Radzymińskiej ulicami Młodzieńczą i L. Kondratowicza do parkingów przy ulicach S. Boliwara i Żuromińskiej lub z Trasy AK ulicą P. Wysockiego do parkingów przy ulicach P. Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty. Ze względu na budowę II linii metra na ul. Trockiej zalecany objazd do cmentarza prowadzi ulicami: Z. Jórskiego, Samarytanka i T. Korzona.

CMENTARZ POWĄZKOWSKI I WOJSKOWY

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice: Powązkowska od ul. Okopowej do Trasy Armii Krajowej, zachodnia jezdnia (w kierunku Ochoty) ul. Okopowej od Ronda Zgrupowania AK „Radosław" do ul. M. Anielewicza.

Ponadto, w dniu 1 listopada na ulicach: Elbląskiej, Z. Krasińskiego, J. Ostroroga, Tatarskiej, Duchnickiej i Przasnyskiej (od ul. Duchnickiej do ul. ks. R. Indrzejczyka) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Ruch indywidualny kierowany będzie: od ul. Wolskiej ulicami Młynarską lub Płocką, a dalej Obozową do parkingów przy ulicach: J. Ostroroga, Wawrzyszewskiej i św. Stanisława, od ul. W. Broniewskiego ulicami: Matysiakówny, ks. R. Indrzejczyka, Przasnyską, Duchnicką i Powązkowską lub Elbląską, Przasnyską, Duchnicką do parkingów przy ulicach Powązkowskiej, Tatarskiej i J. Ostroroga, od ul. Towarowej i al. „Solidarności" ul. Okopową do parkingów przy ul. Okopowej i Dzikiej, od al. Jana Pawła II ul. M. Anielewicza do parkingów przy ul. Okopowej i Dzikiej, ulicami W. Broniewskiego i Elbląską do parkingów przy ulicy Elbląskiej, od strony al. Prymasa Tysiąclecia i ul. W. Broniewskiego jezdnią boczną Trasy AK w kierunku Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do parkingu przy ul. gen. S. Maczka.

CMENTARZ PÓŁNOCNY I WAWRZYSZEWSKI

W dniach 28 i 29 października (sobota i niedziela) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice: K. Wóycickiego od ul. Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza, Opłotek i Palisadowa

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice: ul. Wólczyńska od al. W. Reymonta do ul. K. Wóycickiego, ul. Arkuszowa od ul. Estrady do ul. Wólczyńskiej, ul. T. Nocznickiego od ul. Wólczyńskiej do J. Kasprowicza, K. Wóycickiego od ul. Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza, ulice Opłotek i Palisadowa.

Ruch indywidualny w rejonie Cmentarza Północnego kierowany będzie ulicami Pułkową i K. Wóycickiego (jednokierunkową na odcinku Pułkowa - Żubrowa) do istniejących parkingów przy bramie cmentarza, a dla zainteresowanych dojazdem do bramy południowej i zachodniej dojazd będzie się odbywał ulicami Radiową i Estrady. Natomiast w rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego ruch indywidualny kierowany będzie ulicami S. Żeromskiego, al. W. Reymonta i J. Conrada oraz ulicami J. Kasprowicza i Sokratesa do parkingów przy ulicach J. Conrada i Kwitnącej.

CMENTARZE W REMBERTOWIE I MARYSINIE

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice: ul. Grzybowa od ul. Długiej do Zygmunta III, ul. Korkowa w okolicy cmentarza.

Ruch indywidualny kierowany będzie al. Komandosów i ulicami Zygmunta III i Dokerów do parkingu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Grzybową – Działyńczyków – Dokerów – Fizylierów.

CMENTARZ WE WŁOCHACH

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięta dla ruchu samochodów indywidualnych będzie ul. Ryżowa na odcinku od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r.

CMENTARZ W TARCHOMINIE

W dniu 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice: ul. J. Mehoffera na odcinku od ul. Topolowej do ul. Myśliborskiej, ul. Majolikowa na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. J. Mehoffera.

CMENTARZ WOLSKI

Ruch indywidualny kierowany będzie ulicami Wolską (lub Elekcyjną) i J.K. Ordona oraz Połczyńską i J. Sowińskiego do parkingów zlokalizowanych na ulicy Jana Kazimierza. Na ul. Wolskiej wzdłuż cmentarzy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, a na ulicach Studziennej i J. Sowińskiego jeden kierunek ruchu.

CMENTARZ CZERNIAKOWSKI

W dniu 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na wschodniej jezdni (w kierunku centrum) ul. Powsińskiej od ul. św. Bonifacego do ul. B. Limanowskiego.

CMENTARZ NA SŁUŻEWIE

W dniu 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Wałbrzyskiej od ul. J.S. Bacha do ul. Dominikańskiej.

CMENTARZ W ZERZNIU

W dniu 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Trakt Lubelski od ul. Cylichowskiej do ul. Borków.

W dniach 28 i 29 października (sobota i niedziela) i 1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) zamknięta dla samochodów będzie północna jezdnia (w kierunku ul. Marszałkowskiej) ul. Królewska od ul. Mazowieckiej do ul. Marszałkowskiej (będzie zarezerwowana dla autobusów komunikacji miejskiej).

Bezpieczeństwem osób odwiedzających cmentarze, ograniczeniem przypadków kradzieży i dewastacji, przestrzeganiem wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, kontrolą legalności ulicznego handlu będą zajmowali się strażnicy miejscy. Ruszają działania pod kryptonimem „Znicz" i „Hiena. Będą one prowadzone do 2 listopada.

