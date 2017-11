Elektrobusy niebawem na trakcie

130 przegubowych autobusów elektrycznych już wkrótce wyjedzie na ulice Warszawy. Unia Europejska dofinansuje ich zakup kwotą 180 mln zł.

źródło: materiały prasowe Volkswagen Passat GTE to przykład hybryd z wtyczką, których popularność na rynku systematycznie rośnie. +zobacz więcej

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych podpisali umowę dofinansowania zakupu 130 elektrycznych niskopodłogowych autobusów przegubowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą czyli siecią ładowarek ulicznych.

Całkowity koszt projektu to 417,5 mln zł, a kwota dofinansowania to 180 mln złotych. Zakup tych pojazdów to główny element programu wprowadzania pojazdów bezemisyjnych na Trakt Królewski.

Do 2020 roku z Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu znikną autobusy napędzane olejem napędowym. Dzięki temu z najważniejszego deptaka stolicy znikną ostatecznie spaliny, będzie też znacznie ciszej.

Przypomnijmy, że Miejskie Zakłady Autobusowe już od 2012 roku testowały modele autobusów elektrycznych różnych producentów polskich i zagranicznych, a w 2015 roku kupiły pierwszych dziesięć sztuk elektrobusów marki Solaris Urbino 12 Electric, które zostały skierowane do obsługi linii 222.

Jesienią tego roku stołeczny przewoźnik wzbogacił się o dziesięć kolejnych pojazdów elektrycznych – tym razem marki Ursus CitySmile 12 Electric. Po zainstalowaniu ładowarki ulicznej przy ul. Konwiktorskiej zostaną one skierowane do obsługi docelowej dla nich linii 178.

W fabryce w Bolechowie trwa budowa kolejnych autobusów elektrycznych dla MZA. Firma Solaris Bus and Coach wiosną dostarczy do Warszawy dziesięć autobusów Solaris Urbino 12 Electric nowej czwartej generacji.

W przyszłym roku miejska spółka będzie więc posiadała 30 autobusów elektrycznych klasy maxi (o długości 12 metrów), które w komplecie będą eksploatowane przez zajezdnię „Woronicza".

Przegubowe autobusy elektryczne dostarczone w ramach podpisanej dziś umowy będą stacjonowały już w innym miejscu. Dla nich powstanie najnowocześniejsza w Polsce zajezdnia przy ul. Redutowej. Pojazdy będą tam garażowane w parkingu wielopoziomowym, a ekologiczny zakład będzie wyposażony w energooszczędne pompy ciepła, LED-owe oświetlenie i dużą powierzchnię zieloną na dachach obiektów.

