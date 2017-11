Budowa obwodnic skomplikowała życie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisze umowę na projekt i budowę wschodniej obwodnicy Warszawy.

źródło: materiały prasowe Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze +zobacz więcej

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S17 (wschodniej obwodnicy Warszawy) przebiega częściowo po nowym śladzie oraz wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 17. Poprzez węzeł Lubelska (jeszcze czeka na budowę) wschodnia obwodnica Warszawy połączy się tu z południową obwodnicę Warszawy (S2) oraz z autostradą A2. Budowa węzła umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku (krajową drogą krajową nr 8, docelowo S8), Lublina (drogą krajową nr 17, docelowo S17) oraz poprzez południową obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

Trwają już prace przy budowie południowej obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska. Podzielone są na trzy zadania: zadanie „A" od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km; zadanie „B" od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5 km; zadanie „C" od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5 km.

– Na Ursynowie obecnie trwają prace przy tunelu pod pierwszą linią metra, na pozostałych odcinkach prace są bardziej zaawansowane – słyszymy w warszawskim oddziale GDDKiA.

Tunel, most, estakady

Ten odcinek POW będzie miał 18,5 km. Zaplanowano m.in. budowę tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz węzłów: Ursynów Zachodni, Ursynów Wschodni, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński i Patriotów. Docelowo przewidziano dodatkowy węzeł Czerniakowska Bis, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński. Planowany termin zakończenia budowy III kwartał 2020 r.

Problem Wawra

Budowa nowej trasy spowodowała wiele utrudnień, które są szczególnie odczuwalne w warszawskim Wawrze. Interweniował w tej sprawie zarząd dzielnicy, który napisał list do premier Beaty Szydło. „Kategorycznie wnosimy, aby przejezdność w ciągu głównych szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren dzielnicy Wawer przecinających trasę POW (wschodnia i zachodnia jezdnia ul. Patriotów, ul. Izbicka, ul. Mozaikowa, ul. Wał Miedzeszyński) została utrzymana przez cały okres realizacji robót. (...) Pragniemy podkreślić, że trasa Południowej Obwodnicy Warszawy przecina wszystkie zasadnicze ciągi drogowe tzw. linii otwockiej, tak więc podnoszone kwestie są kluczowe, nie tylko z punktu widzenia dzielnicy Wawer, lecz dotyczą również wszystkich okolicznych jednostek samorządu terytorialnego – m.in. Miasta Józefowa, Miasta Otwocka, Miasta Karczew, Gminy Wiązowna, Gminy Celestynów, Gminy Kołbiel czy Gminy Wilga" – czytamy w piśmie.

Droga do szkoły

Organizacja ruchu spowodowała też wiele lokalnych problemów. „W wyniku rozpoczęcia prac szkoła rejonowa dla Miedzeszyna została oddzielona terenem budowy od... osiedla Miedzeszyn. Osoby, które mają 300 m do szkoły, muszą korzystać, podobnie jak samochody, z objazdów przez ul. Patriotów. W efekcie zamknięcia kilku ulic te dzieci muszą iść do szkoły 1,5 km" – napisał w liście do „Rzeczpospolitej" – nasz czytelnik. Jak dodaje, docelowo ma być nad obwodnicą kładka na wysokości ul. Mszańskiej. Ale jeśli ona powstanie dopiero za trzy lata, to przez ten czas będzie trwał ten pat.

– Pracownicy szkoły przygotowali na ten temat list do pani premier. Zarząd dzielnicy popiera ten apel – mówi rzecznik Urzędu Dzielnicy Wawer Konrad Rajca.

„Taka sytuacja jest niedopuszczalna, biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie uliczki osiedlowe w Miedzeszynie prowadzące do szkoły zostały już zamknięte. Dzieci z Miedzeszyna, aby dotrzeć do szkoły, muszą iść ul. Patriotów, Lokalną do Wolnej. Przy zamknięciu ul. Patriotów dotarcie do szkoły staje się niemożliwe. Dlatego ze względu na ich bezpieczeństwo apelujemy: budowa obwodnicy tak, ale przy zmienionej organizacji ruchu" – czytamy w liście.

"Rzeczpospolita"