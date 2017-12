Kryterium asów zamknie ulice

W sobotę odbędzie się 55. Rajd Barbórka wraz z Kryterium Asów na ul. Karowej. Będą zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.

autor: Nowak Piotr źródło: Fotorzepa Rajd Barbórki +zobacz więcej

Przez całą sobotę kibice będą mogli oglądać czołowych polskich rajdowców na odcinkach specjalnych. „Oesy" zostały przygotowane na Autodromie Bemowo oraz na Torze Modlin. Ukoronowaniem jest Kryterium Asów na ul. Karowej. Na tym ostatnim, najbardziej emocjonującym i widowiskowym odcinku kierowcy będą walczyć o tytuł Króla Karowej.

Będą zmiany w ruchu drogowym i parkowaniu. Z powodu budowy i rozbiórki trybun wyłączone z ruchu zostaną: ul. Furmańska od ul. Karowej do wjazdu na parking do środy, 6 grudnia do godz. 24, ul. Karowa od ul. Dobrej do ul. Browarnej do poniedziałku, 4 grudnia do godz. 14.

Ponadto, od piątku, 1 grudnia od godz. 20 do soboty, 2 grudnia do północy wyłączone z ruchu i parkowania będą ulice: Karowa od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Browarnej, Furmańska od wjazdu na parking do ul. Bednarskiej, Browarna od ul. Karowej do ul. Oboźnej, Gęsta, Wiślana i Lipowa pomiędzy ul. Browarną a ul. Dobrą.

Do poniedziałku, 4 grudnia do ok. godz. 14 autobusy linii 105 jadące w kierunku krańca Browarna od skrzyżowania ulic Dobrej i Lipowej będą jeździły ul. Dobrą do przystanku Mariensztat 03. Natomiast w kierunku Os.Górczewska pojadą ul. Dobra do Nowego Zjazdu i dalej Wybrzeżem Kościuszkowskim do Karowej, z której to ulicy skręcą w Dobrą.

