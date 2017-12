Komunikacja świętuje

W święta Bożego Narodzenia autobusy, tramwaje, metro i pociągi SKM będą jeździły według rozkładów świątecznych.

Kursowanie wybranych linii autobusowych i tramwajowych zostanie zawieszone, a część autobusów i tramwajów będzie rzadziej podjeżdżała na przystanki.

22 grudnia (piątek). W dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia zostaną zawieszone wytypowane kursy autobusów linii 114.

23 grudnia (sobota). Dzień przed wigilią wprowadzony zostanie specjalny rozkład jazdy dla autobusów linii 180 (częstotliwość co 10 min). Według specjalnego rozkładu - w związku z przerwą w zajęciach SGGW - (do 7 stycznia 2018 r. włącznie) będą jeździły autobusy linii 193. Natomiast autobusami linii C40 będzie można dojechać pod wszystkie bramy cmentarza (śladem linii 409). Dłuższe autobusy pojawią się na liniach 110, 132, 227, 240. Linie nocne będą kursowały według weekendowych rozkładów jazdy.

24 grudnia (Wigilia – niedziela). W Wigilię zawieszone będzie kursowanie autobusów linii: 118, 121, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 225, 256, 262, 501, 735 i 900 oraz tramwajów linii: 13, 14, 18 i 25.

Na ulice wyjadą autobusy linii C40 (podjazdy pod wszystkie bramy cmentarza). Na linii 522 będą jeździły większe autobusy, a według specjalnych rozkładów jazdy będą kursowały autobusy linii: 126 (kursuje do około godz. 15-tej), 709, 717 i ZP.

Linie nocne kursować będą według weekendowych rozkładów jazdy, natomiast linie N5x według niedzielnego.

Swoje trasy zmienią autobusy linii 156 (przez pętle Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256), linia 157 (przez ul. Hłaski w zastępstwie linii 205), linia 218 – od około godz.17.00 podjazdy do pętli „Spartańska" za linie 168 i 222 oraz linia 739 – wybrane kursy przez ul. Karczunkowską (w zastępstwie linii 209).

Ze zmniejszoną częstotliwością - do 10 min. - będą jeździć tramwaje linii 1, 2, 9, 17, 33. Pozostałe linie będą podjeżdżać na przystanki co 20 minut.

Od około godz. 16 tramwaje linii 7 będą kursowały na trasie skróconej Kawęczyńska-Bazylika – Pl. Narutowicza.

Dla metra będzie obowiązywał rozkład jazdy świąteczny. Od około godz.17.00 linia M1 będzie kursować co około 7 min, a linia M2 co około 8 minut.

Od ok. godz. 16.00 stopniowo autobusy i tramwaje będą rzadziej podjeżdżały na przystanki. W całości ograniczenie kursowania tramwajów dotyczyć będzie linii: 4, 6, 10, 24, 27, 28 i autobusów linii: 102, 107, 117, 119, 129, 139, 166, 168, 184, 193, 204, 219, 221, 222, 227, 504, 514, 518, 736, L39.

Autobusy linii przyśpieszonych (od godz.17.00) zatrzymywać się będą na żądanie pasażera na wszystkich przystankach na trasie.

25-26 grudnia (Boże Narodzenie – poniedziałek – wtorek) W Boże Narodzenie dla autobusów, tramwajów, metra i pociągów SKM będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.

Na trasy nie wyjadą autobusy linii: 118, 121, 126, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 225, 256, 262, 501, 735, 900, L39 oraz wytypowanych kursów linii 517 (skrócone) i 700.

Większe autobusy pojawią na linii 518 a autobusy linii: 709, 717, ZP będą jeździły według specjalnych rozkładów jazdy.

W Boże Narodzenie swoje trasy zmienią: linia 156 (przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256), linia 157 (przez ul. Hłaski w zastępstwie linii 205), linia 739 – wybrane kursy przez ul. Karczunkowską (w zastępstwie linii 209).

Z 25 na 26 grudnia linie nocne będą kursowały według weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x według niedzielnego), natomiast w nocy z 26 na 27 grudnia według rozkładów niedzielnych.

Nie będą jeździły tramwaje linii: 13, 14, 18, 25 a rzadziej na przystanki będą podjeżdżały tramwaje linii: 1, 2, 9, 17, 33. 26 grudnia warszawiacy będą mogli podróżować tramwajami specjalnej linii M.

Pociągi metra będą jeździły według świątecznego rozkładu – linii M1 w godz. 6.00-23.00 co ok. 6-7 min., a linii M2 – od ok. godz. 23.00 co ok. 10 minut.

27-29 grudnia (środa – piątek) W dniach poprzedzających weekend sylwestrowy ze zmniejszoną częstotliwością będą jeździły autobusy linii: 182, 507, 523, 709, 713, 717, ZP. Zawieszona zostanie linia ZW oraz tramwajowe: 14, 25.

Co 6 minut na przystanki podjeżdżać będą tramwaje linii 1, 9, 17, 33 oraz 31 (co około 3-4 minuty).

Ze zmniejszoną częstotliwością, w godzinach szczytu, kursować będzie metro.

Ze względu na świąteczną przerwę w szkołach nie będą jeździć autobusy linii: 304, 320, 323, 332, 334, 379, 412. Zawieszone zostaną wybrane kursy linii: 114, 115, 120, 121, 162, 211, 326, 401, 411, 504, L20.

30 grudnia (sobota) W sobotę specjalny rozkład jazdy będzie obowiązywał dla autobusów linii: 709, 717, ZP oraz tramwajów linii: 14, 25.

31 grudnia (Sylwester – niedziela) Autobusy linii nocnych będą kursować według weekendowych rozkładów jazdy. Część z nich częściej będzie podjeżdżać na przystanki. Specjalne rozkłady obowiązywać będą dla linii: 709, 717, ZP.

Nie będą kursowały tramwaje linii : 14, 18, 25.

Przez całą noc pociągi metra będą kursować w godzinach od północy do 5 rano co 15 minut.

1 stycznia 2018 (Nowy Rok – poniedziałek) W Nowy Rok będzie obowiązywała organizacja komunikacji miejskiej jak podczas Bożego Narodzenia.

W nocy z 1 na 2 stycznia 2018 r. linie nocne będą kursować według niedzielnych rozkładów jazdy.

2-5 stycznia (wtorek – piątek) W dniach poprzedzających święto Trzech Króli autobusy, tramwaje, metro będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia powszedniego.

W nocy z 5 na 6 stycznia 2018 r. linie nocne będą kursować według weekendowych rozkładów jazdy.

6 stycznia (Trzech Króli – sobota) W święto Trzech Króli autobusy, tramwaje, metro będą kursować według rozkładu jazdy dnia świątecznego.

Nie będą kursowały linie: 126, 256. Natomiast trasę zmieni linia 156 (przez pętle Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256). Autobusy linii nocnych będą jeździć według weekendowych rozkładów jazdy.

zw.com.pl